蘋果iPhone自動選字突然不好用了？近期在社群平台Threads上，有許多台灣網友陸續抱怨蘋果自動選字的問題，常在跟朋友、主管溝通時打錯字，感到相當尷尬。對此，就有果粉發現，只要在設定中的「辭典」調整一下，輸入法體驗改善相當有感，一票果粉跟進後也大讚：「順暢很多！」
iPhone自動選字變笨？他設定改辭典選項秒變順
近期有果粉在Threads分享，感覺到iPhone輸入法的自動選字變得很笨，不像以前流暢，經過一段時間上網找答案都沒能解決，直到在設定裡「亂按」才意外找到解法。
原PO補充，自己試著點進「設定」>「一般」>「辭典」，接著重新勾選「繁體中文」，等下載完成、出現打勾圖案即可。「立馬傳給我弟他們，他們也覺得很有感，但是我也不敢保證這方法有效，因為我怕是心理因素哈哈！」
話題曝光後，讓大批果粉跟進實測，紛紛大讚：「有差！！我原本勾了有的沒的，把一些取消然後重新勾，真的有比較順」、「滑到最下面...連簡體都勾選一堆，馬上取消」、「我常常打『哈哈哈哈哈哈』變成『哈哈奶奶』，改設定之後現在不會了」、「我去掉好幾個，有變好欸，再來測試看看」。
《NOWNEWS》記者也實測使用這個方法，發現手中的iPhone設定預先勾選了5個選項。隨後將不常使用的「香港繁體中文」、「繁體中文-英文」進行解除，只留下「繁體中文」與「Apple辭典」之後，使用體感上確實有稍微順暢一些，自動選字的後兩個位置，也都會出現近期熱門議題的用字。
不只自動選字能依靠！iPhone替代文字讓打字更快速
事實上，蘋果iPhone從iOS 17系統之後，就加入了「自動修正」功能，會使用鍵盤辭典來檢查你輸入的拼字並自動修正，但有時候這樣的選字功能，反倒造成了一些麻煩。
對此，蘋果官方也表示，用戶可以自行開啟或關閉「自動修正」，步驟如下：
打開「設定」App。點選「一般」>「鍵盤」。開啟或關閉「自動修正」。
若要快速編輯自動修正的內容，請點一下加底線的單字，然後從彈出式選單中選擇選項。
除此之外，還能額外設定單字或字詞的「替代文字」（快速鍵）。用戶可以使用此功能，將簡短的代碼自動變成長字詞。例如：你可以加入「ㄇㄕㄏㄌ」，系統就會自動讓「馬上回來」出現代第一格。
若要管理或新增替代文字，步驟如下：
在「設定」App 中，點選「一般」>「鍵盤」>「替代文字」。
點選右上角的「加入」按鈕（+符號）。
輸入想要呈現的「字詞」與對應的「輸入碼」（快速鍵）。
點選「儲存」即可完成。
