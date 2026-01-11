我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊紫瓊曾經是香港影壇女星身價之冠，拿350萬港幣。（圖／摘自 IG＠Michelle Yeoh 楊紫瓊）

▲王祖賢（如圖）曾經每拍一部片拿200萬港幣，擁有穩固的日本市場很加分。（圖／摘自IMDb）

▲白百何被傳是港片《尋秦記》電影版眾家演員的片酬冠軍，拿1500萬人民幣，貴得令人意外。（圖／翻攝自白百何微博）

香港大片《尋秦記》在台灣熱烈上映中，香港票房已突破5000萬港幣，因為片中眾星片酬排行榜在網上公開，並非港劇版元老、也非港星的中國女星白百何竟拿到1500萬人民幣、是其他香港演員的好幾倍，掀起網友熱議。各方好奇香港影壇紅星的片酬怎麼開？也有人找到1990年代的雜誌報導，發現楊紫瓊與林青霞的身價都是350萬港幣，輾壓其他女星，當年劉嘉玲連Top 10都擠不進去。全球影壇近半個世紀都是男星氣勢領先女星，男星的片酬也比女星高出一大截，因而以林青霞和楊紫瓊的身價，若和男星一起排比，只能拿到第7名，卻足以在女星的排行榜上佔據冠軍寶座。兩人能拿到那麼高的價碼，和她們演出的多是武打片、風險高又辛苦有很大的關係。林青霞早在走紅台灣影壇時，就已是身價傲視所有人的天后，之後進軍香港影壇，過了一段低潮期，1992年靠《笑傲江湖II東方不敗》在台灣開出票房大紅盤再攀聲勢巔峰，那時片子還未在香港正式上映，已經有不少電影公司搶拍武俠片，都鎖定應她當主角，行情水漲船高，登上女星冠軍寶座，毫不讓人意外。至於楊紫瓊當年離婚後復出主演《警察故事III超級警察》，則是靠不輸男主角成龍的拚勁，演出好幾場高難度、高危險度的動作戲，傲人片酬都是賣命得來的，一點都不僥倖。後來她轉進國際影壇，成了至今唯一的華人奧斯卡影后，更顯得香港影壇給她壓倒其他女星的價碼，真的實至名歸。至於台灣赴香港發展大成功的王祖賢，因《倩女幽魂》在日本大紅，擁有穩固的當地市場，拍一部片可以拿到兩百萬港幣。能演能唱又擅舞的大姐大梅艷芳，一部片酬勞可以拿150-200萬港幣，李麗珍則是較特殊的例子，她的每部片150-200萬港幣價碼，限於需大尺度表演的影片，若是一般類型、不用太犧牲的電影，絕對拿不到這個數字，堪稱三級片台柱天后。此外金馬影后張曼玉、鄭裕玲也都擠上片酬榜前10名，排第9的鞏俐是那時唯一能上榜的中國女星，每部片收百萬港幣。劉嘉玲的酬勞為1部片50-100萬港幣，排第11名，其實和她另一半梁朝偉那時收1部片50-150萬港幣，並沒有太大的差距。