我是廣告 請繼續往下閱讀

提供即時而實際的協助。協會表示， 寒流期間街頭容易出現失溫風險，因此持續加強關懷行動， 結合熱食、防寒物資發放與避寒宣導， 主動提醒街友前往就近的社會救助站與避寒據點， 在尊重其生活選擇的前提下，盡力降低寒害風險。



▲衣宸（右起）帶領兆群聯手行動，發放上百份熱食、熱茶與防寒物資，提供給需要幫助的街友。 (圖／心潮麗天協會提供) 從街頭吸收表演養分 新年許願對戲吳慷仁



至於談到未來個人發展發，衣宸直言戲劇與舞台始終是她最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取。她也將這次公益現場看見的真實人生，視為表演的重要養分，期許自己在 2026 年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。她特別點名十分欣賞吳慷仁在角色轉換上的深度與真實，若未來有機會合作，將視為重要的學習歷程。



▲衣宸（右二）攜手心潮麗天協會、兆群（左二）上街頭送物資，用陪伴溫暖寒冬 。(圖／心潮麗天協會提供) 兆群首度街頭發餐 場刊當餐墊成話題



另外還有首次親自參與街頭發送營養餐盒的兆群，寒流來襲時更希望街友能感受到被關心的溫暖。兆群提到他私下長期投入公益，這次親手分送物資感觸特別深。他更大方聊到日前參加蔡依林大巨蛋演唱會的趣事，會把演唱會場刊帶回家當餐墊，「既實用又環保。」兆群也幽默表示，回家吃飯還能看著蔡依林，算是另類自我激勵。





啦啦隊女神衣宸不只在球場邊為球迷應援，面對強烈冷氣團來襲、全台氣溫驟降，她也選擇走上街頭送暖。今（10 ）日她攜手心潮麗天協會和來台發展的新加坡藝人兆群，啟動寒冬關懷行動，一同前往台北車站、萬華捷運站等街友聚集地點，發放熱食、熱茶與防寒物資，同時透露新年願望能對戲吳慷仁。於 2023 年底就有參與心潮麗天協會公益行動的衣宸，今年寒冬依舊不缺席，這次親自前往台北車站、萬華捷運站等街友聚集地點，與志工發放上百份熱食、熱茶與防寒物資，