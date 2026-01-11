我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026臺灣國際馬拉松 in 臺南」活動11日在台南舉行競賽，不少國內外選手提前住進了台南市某星級酒店準備參加馬拉松賽，10日下午酒店發現自來水公司水壓不足，緊急向自來水公司反映，但遲未等到水壓供水正常，住客也開始客訴，酒店見狀擔心台南市在國際形象受損，轉向市府求助溝通自來水公司，並請盡快提供水源給酒店，直至當晚11點水塔儲水量暫時足夠酒店客房部分客人盥洗，客訴始稍微減緩，11日上午水壓較10日正常，營運恢復正常。這起國際馬拉松選手住宿酒店發生水壓不足導致旅客無法洗潄的客訴事件，幸好經酒店緊急採取多方管道應變，才使得台南市沒有在這場國際賽事中丟失了國際形象，也因為台南市政府察覺事態嚴重，在接獲酒店的求助後，市長黃偉哲派員至酒店了解狀況，並要求水利局長協助溝通自來水公司並請盡快提供水源給酒店，才順利化解缺水危機。台南市某星級酒店是在10日下午4點發現自來水公司水壓持續不足，晚上恐影響房客使用，緊急聯繫買水，因適逢週末高雄岡山水廠無法供應取水，與酒店有合約的供水車無法提供運水，轉請自來水公司台南是否有地方可供取水，將請高雄供水車至台南直接取水，惟自來水公司遲未提供可供取水地點，僅回覆會先增壓供水。到了下午17：40，酒店見問題無法解決，向市府副市長姜淋煌與東區忠孝里長吳清安反映請求協助，吳清安協助聯繫，自來水公司回應：已調配供水並有自來水公司人員前來飯店查看表示無解，只能等待水壓回復。市長黃偉哲知悉後立即指派郭特助至酒店了解狀況，並要求水利局長協助溝通自來水公司並請盡快提供水源給酒店。到了23：00水塔儲水量暫時足夠酒店客房部分客人盥洗，客訴始稍微減緩，11日凌晨00:30，台南自來水公司五噸的水車終於抵達酒店開始供應酒店進水，凌晨1:45高雄合約供水車抵達酒店開始取水並進水，直至11日上午10：00酒店水壓才慢慢正常，恢復正常營運，酒店也不斷向客人致歉並說明原因，幸得到住宿旅客的諒解。