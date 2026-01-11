多次獲得米其林必比登推薦的「阿城鵝肉」台北二店，擁有不少死忠顧客。昨（11）日業者釋出公告，宣布「招牌菜」煙燻半隻鵝從840元漲至900元，其他鵝肉類、飯類及麵類也有部分調漲。業者強調：「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解。」
必比登名店扛不住成本上漲！阿城鵝肉招牌半隻鴨貴60元
位於台北市吉林路上的「阿城鵝肉」台北分店多次獲得米其林必比登推薦，過去幾年都未調漲價格。業者昨於臉書PO文指出，近年來整體物價持續上漲，這幾年鵝肉、原物料與人力成本也都不斷增加，「但阿城鵝肉一直努力撐著，鵝肉的價格也已經好幾年沒有調整，只希望大家每一次走進來，吃到的，仍是那份熟悉、安心的味道。直到現在，我們真的來到必須面對成本壓力的時刻。」
店家表示，為了維持餐點的品質、份量與服務，不得不做出部分價格調整。「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解，謝謝你們願意理解，也謝謝你們一直選擇阿城鵝肉。」他們強調會繼續把每一道料理用心做好，「對得起你們的支持，也不辜負這份信任。」
根據阿城鵝肉台北分店公布的新菜單，漲價品項如下：
鵝肉類： 招牌「煙燻鵝肉」、白斬鵝，半隻鵝從840元漲至900元；8兩、12兩及16兩鵝肉切盤調漲20至30元。
主食類： 白飯、鵝油拌飯皆漲價5元；油麵、米粉、粄條、冬粉及意麵皆漲價5元。
小菜類： 滷菜類部分調漲10元。
阿城鵝肉漲價消息曝光後，仍有不少顧客留言力挺：「可理解」、「支持」。事實上，「阿城鵝肉」發跡於新北市土城總店，目前在台北市吉林路也有2間分店，是許多老饕心中的愛店。而土城總店也早在去年12月31日就曾有一波售價調整。
資料來源：阿城鵝肉
