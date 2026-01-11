中央氣象署預報員劉沛騰表示，菲律賓東方海面大低壓帶整合中，周五、周六（1月16日至1月17日）可能生成熱帶性低氣壓甚至增強為颱風，但路徑對台灣無影響。天氣方面，周一（1月12日）冷氣團減弱回溫，周三至周五（1月14日至1月16日）日夜溫差大，周末另一波東北季風南下，氣溫再轉涼，東半部降雨增加。

恐有颱風生成　周五、周六動態關鍵

劉沛騰指出，目前菲律賓東方海面處於大低壓帶，內部有雲系正在逐漸整合，最新模式預測，周五、周六熱帶性低氣壓有機會生成並靠近菲律賓東南方，後續有機會增強為颱風，不過路徑對台灣並無影響，冬季颱風生存環境也較差。

▲菲律賓東方海面處於大低壓帶，內部有雲系正在逐漸整合，周五、周六熱帶性低氣壓、颱風有機會生成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
冷氣團減弱　2波東北季風接力

劉沛騰說明，周一大陸冷氣團退場，白天起全台回溫，不過冷空氣餘威仍在，周一、周二早晚仍冷，預估各地清晨14至15度，白天高溫20至22度，周二晚上東北季風增強，不過強度偏弱，各地早晚低溫略為下滑。

周三至周五，台灣「白天最暖、夜晚最冷」，西半部低溫12至14度，局部空曠地區10至11度，東半部14至15度，白天中南部高溫上看25度，其它地區22至23度，日夜溫差很大，尤其中南部一天之內就有10度的落差

▲未來一周台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，周五前，各地陽光露臉，氣溫回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周六、周日水氣較多　周五前全台乾冷

劉沛騰提及，周六、周日另一波東北季風報到，雲量增多，各地整天溫度約在15至22度，周一、周二中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，路面易結冰，行車用路要特別注意。

一周降雨方面，劉沛騰說，「東半部、恆春半島」在周五前都有零星降雨機率，周六起降雨有感增加；「西半部」則是多雲到晴為主，周六雲量增加，基隆北海岸、大台北山區漸漸有局部短暫雨；此外，中部以北山區周一、周二偶有短暫雨。

資料來源：中央氣象署

