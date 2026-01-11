我是廣告 請繼續往下閱讀

根據財政部統計，2025年我對中國以及香港的出口比重降至26.61%新低點。根據財政部發布2025年全年出口6,407.5億美元，較上年增34.9%；其中，我對中國與香港出口1,704.8億美元，年增13.2%。依此推算，我對中國及香港出口依存度為26.61%。經濟部表示，我對中國及香港之出口比重從2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到2025年第一季更是下滑至28.3%，顯見我對中國市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場之努力顯見成效。我國對中國投資金額也呈現縮減。經濟部指出，2025年1-11月我核准赴中國投資件數228件，核備投資金僅額13.94億美元，較前一年同期302件、36.07億美元，年減61.32%。根據2025年我國外銷訂單統計，東協訂單有望超過中國及香港。訂單是出口先行指標，在2025年財政部出口統計中，2025年我對中國與香港出口1,704.8億美元，仍高於我對東協出口1,189.8億美元，但我對東協出口規模創歷年新高。