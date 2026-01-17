我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé曾因被網友發現IG有多張跟秀智（如圖）相似穿搭的照片，而傳出緋聞。（圖／秀智IG@skuukzky）

BLACKPINK成員Rosé在2016年與團隊一起出道，並以辨識度極高的「蜜嗓」與略帶沙啞的靈魂唱腔，順利脫穎而出，還在2024年以一首與Bruno Mars合作的單曲〈APT.〉紅遍全球。而除了事業外，她的戀愛世界也一直是外界關注焦點，還曾傳出同性戀傳聞，被發現跟秀智疑似在IG隔空曬恩愛，緋聞因此遭瘋傳，雖然Rosé都沒有正式澄清過任何戀愛或性向相關問題，但她在推出個人專輯《rosie》宣傳時期，曾明確的用「he（男性的他）」來表達前任，間接巧妙解答了她的性向方面猜測。Rosé出道以來的緋聞並不多，最受矚目的就是與秀智的同性傳聞，緋聞起源是有網友曾整理出Rosé與秀智在IG上多張背景、文字，甚至穿搭都高度同步的照片，就像是約好一起出遊般，直接讓這段「跨女團」的傳聞在論壇掀起熱議。雖然兩人並無實質交集，但這種雙女神的組合，讓粉絲都非常樂見，而這也導致許多人開始猜測Rosé的性向。事實上，Rosé還曾在2023年與韓國大咖男神姜棟元傳過緋聞，兩人因同框合照，與穿戴同款項鍊被網友指熱戀中。雖然雙方公司一開始回應模糊，但在緋聞越演越烈後，YG娛樂罕見二度發聲否認，才結束這段相差16歲的叔姪戀烏龍。然而，Rosé這段緋聞，依然不能阻止許多人認為Rosé是同性戀的猜測。有人指出Rosé曾多次用「That person（那個人）」來形容前任，更是讓外界猜測對方很可能就是女性。再加上Rosé常選擇情感深沉、不具備特定性別指向的歌詞，以及多次在公開場合接過粉絲遞來的彩虹旗，或是在社群媒體上表達對多元性別的包容等，更是讓粉絲瘋狂猜測。直到2024年，Rosé發行個人專輯《rosie》，歌曲中滿滿呈現她過去的情史、與心碎心情，Rosé也在宣傳時大方提到過往戀情，在被問到主打歌之一〈Toxic Till The End〉中，偷走她Tiffany戒指的前任時，她表示沒有人偷走她戒指，只是為了鋪陳下一句表達對方浪費了她最好的年華，才寫出這段歌詞。而在這段訪問中，Rosé明確以「he」來表達前任，才正式破除了大家對她的性向猜測。