許多人家中浴室沒過幾天就出現滿滿黴菌，無毒教母譚敦慈就表示，浴室磁磚縫隙容易長出黴菌，如果不小心吸入，可能會造成呼吸道、免疫系統負擔，她建議，平常洗完澡，可以用冷水清洗浴室牆壁，降低黴菌滋生機會，也可以用廚房紙巾浸泡漂白水後，濕敷在黴菌上，能將已經長出的黴菌清理掉。
洗完熱水澡記得沖冷水 快速乾燥防黴菌生長
譚敦慈日前在節目《祝你健康》中分享，黴菌特別喜歡高溫又潮濕的環境，所以在清洗浴室的時候，最好使用「冷水」，尤其是洗完熱水澡之後，可以用冷水沖洗牆壁，讓浴室牆面的溫度降下來，再用刮水器刮除殘留的水，打開抽風機，或在浴室乾區放除濕機，讓洗澡的水氣快速散去，保持浴室通風和空氣流動，有助抑制黴菌生長。
如果家中的浴室已經有黴菌滋生，可以拿廚房紙巾沾漂白水，濕敷在黴菌上，黴菌就會變得很好清理，譚敦慈也提醒，使用漂白水的時候，要記得打開窗戶通風，而且絕對不可以跟酸性的東西一起用，可能會對呼吸道造成傷害。
浴室清潔由上往下 地面別擺東西
譚敦慈表示，浴室應該要定期、正確清潔，才能維護居家健康，降低黴菌對呼吸道和免疫系統的傷害。譚敦慈透露，她清洗浴室時，都會從天花板開始，再來才是玻璃、牆壁和地板，清潔順序是由上往下。
最後，譚敦慈指出，她不會在浴室地面擺放東西，因為只要東西擺在地上，洗澡的時候東西下面就很容易積水，沒有乾燥就容易生水垢、黴菌等，所以她浴室裡的東西都會掛起來。過去譚敦慈也分享，浴室玻璃上的水垢，可以用紙巾沾食用醋濕敷後擦掉，或是調檸檬酸水（檸檬酸和水的比例為1比10），用紙巾沾檸檬酸水濕敷，隔天再用水沖一沖就可以。
資料來源：譚敦慈、祝你健康
