▲林岱樺向支持者喊話：「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題。」（圖／民進黨高雄市長參選林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人、現任立法委員林岱樺今（11）日下午車隊掃街回到鳳山，沿途向鄉親致意、傾聽民意。車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，也有人比讚示意、點頭喊話要她「加緊拚」。林岱樺在車上頻頻回禮致意，並向支持者喊話：「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題。」林岱樺表示，鳳山是她政治生涯的起點、也是「起家厝」，父親曾任鳳山市長；她一路走在市場、巷弄、學校門口與醫院外，不在紅毯上，而在最需要被看見的地方。她也提到，上月27日她在捷運鳳山西站旁舉辦鳳山壓軸造勢，現場湧入大批支持者，展現「三山造勢」最終場的氣勢；今天再以車掃回到同一塊土地，是把那股氣勢轉成更具體的市政答案。林岱樺指出，鳳山人的痛很具體：等車等太久、轉乘不敢賭；最後一哩路不順，捷運就像「跟我沒關係」；危險路口沒被系統性改善，上下學、買菜都像在冒險。她主張打造「鳳山智慧韌性交通」，以捷運為骨幹，把接駁做成真正可用的網，盤整站區路線、固定班距、提升準點；事故熱點與通學路口優先改善，導入AI監測警示；電動公車優先進駐鳳山，讓通勤更安靜、更舒適、更減碳。她強調：「市政不是口號競賽，是成果競賽。」並承諾未來以月報表公開班距達成率、準點率與事故改善數據，讓市民每個月都能驗收。談到民生採買，林岱樺說，鳳農市場是許多家庭每天的日常，但冷鏈最怕「斷點」：運輸、卸貨、暫存只要漏一段控溫，新鮮就打折，食安風險就上來，價格也更容易忽高忽低。她主張推動「鳳農市場智慧物流示範」，增建公有冷藏冷凍共同暫存區，補齊冷鏈缺口；導入溫控紀錄與批次追溯，讓來源透明可查；建立到貨量與價格資訊機制，提升市場調節力；並協助攤商設備升級與轉型，讓市民買得安心、攤商賣得更穩。她同樣承諾公開成效，定期揭露冷鏈覆蓋率、損耗降低率與價格波動幅度，用成果說服、用進度交代。林岱樺表示，這一年風雨很多，但她選擇坦然面對、全力配合；不逃避、不抱怨，繼續站在第一線。她也強調：「鳳山先做到，高雄就做得到。」在晚間將釋出掃街照片與行程紀錄，持續爭取市民認同。