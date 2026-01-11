我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年渣打臺北公益馬拉松今（11）日清晨於總統府前熱力起跑，吸引51國、2.6萬名跑者頂著12度低溫共襄盛舉。不料賽後卻爆出「獎牌刻錯字」的離譜烏龍，完賽獎牌上的英文單字「Marathon」竟被誤植為「Marathan」，引發跑者群熱議。對此渣打馬拉松公關表示：「目前相關辦法研議中，確認後會盡快說明。」作為台灣指標性的路跑盛事，渣打馬拉松今年在適宜氣溫下，吸引眾多跑者挑戰個人最佳紀錄。然而，就在跑者紛紛於社群媒體曬出象徵榮譽的完賽獎牌時，卻有眼尖網友發現獎牌下方的賽事全銜出現低級錯誤，將馬拉松的英文「Marathon」拼錯成「Marathan」。消息傳開後，路跑社團哀鴻遍野，不少跑者自嘲：「人生第一場全馬就拿到絕版紀念品」、「馬拉松跑完變『馬拉桑』」。但也有一派跑者抱持樂觀態度，笑稱：「直接變成限定版」針對這項失誤，渣打馬拉松公關表示：「目前相關辦法研議中，確認後會盡快說明。」儘管獎牌爭議蒙上陰影，場內競技表現依舊精彩。男子全程馬拉松由年僅22歲的地主黑馬洪偉齊脫穎而出，他以2小時30分11秒的優異成績勇奪冠軍。洪偉齊賽後難掩激動表示，過去他主要挑戰半馬，沒想到首度進攻渣打全馬賽道就一舉封王。女子組部分，則由日本好手沼田夏楠展現宰制力，以2小時40分15秒的成績再度封后，成功達成二連霸並刷新個人最佳紀錄。沼田夏楠讚賞台北賽道平坦、節奏好掌握，更對台灣民眾的熱情印象深刻。