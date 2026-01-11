協會並細數蔡易餘過去在推動《運動產業發展條例》修法及推廣水上運動的實績，盛讚他是「運動產業最堅實的依靠」，呼籲嘉義鄉親給予支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡易餘領銜提案修正《運動產業發展條例》，透過法規完善，為台灣的運動選手及從業人員爭取更寬廣的職涯與未來。（圖／五鼠運財運動彩券行提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選民調將於明（12）日晚間正式展開，中華民國運動彩券發展協會（CSDA）今發布聲明，公開力挺協會榮譽顧問、立法委員蔡易餘。中華民國運動彩券發展協會秘書長陳煥捷表示，蔡易餘委員長期關注台灣運動發展，且始終站在第一線。在地方發展上，他積極推廣水上運動，成功活化嘉義海岸線觀光與休閒風氣；在中央立法層面，更領銜提案修正《運動產業發展條例》，透過法規完善，為台灣的運動選手及從業人員爭取更寬廣的職涯與未來。協會秘書長陳煥捷指出，在創會以來獲得蔡易餘的諸多協助與指導，除了積極的推廣運動產業發展，也全力協助第一線的台灣運彩經銷商提升職能，並且打擊非法運動博弈。在協會裡蔡易餘是他們的榮譽顧問，但在協會心中，蔡易餘本身就是協會的一份榮譽。協會強調，蔡易餘不用空泛的口號，而是用實際行動證明自己懂運動、挺運動，正因為有他的投入，台灣的運動產業才能走得更穩健、長遠。面對即將到來的黨內初選電話民調，協會除祝福榮譽顧問蔡易餘「馬到成功、心想事成」，也期盼長期耕耘基層、在國會勇於任事的他能夠順利出線，繼續為嘉義縣與台灣運動產業領航。