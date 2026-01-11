我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（如圖）在金球獎影帝的戰爭上碰到超強勁敵。（圖／摘自IMDb）

▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》被看好有機會在金球獎拿下最佳動畫與最佳歌曲兩大獎。（圖／摘自IMDb）

▲《混沌少年時》有厚望成為金球獎電視類的贏家之一。（圖／摘自Netflix）

奧斯卡金像獎的「風向球」—第83屆金球獎頒獎典禮，將於台灣時間12日（週一）上午9點起舉行頒獎典禮，入圍9項的《一戰再戰》被看好會拿下最佳音樂或喜劇類影片、最佳導演等大獎，但該片男主角李奧納多狄卡皮歐面對強敵《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅強大競爭，影帝之戰的賽果備受各方矚目。金球獎近年來逐漸走出屬於自己的方向，儘管預測奧斯卡的準確度已經不那麼高，好萊塢眾大牌仍樂於參與頒獎典禮，繼續保持年度娛樂界盛事的地位。今年最吸睛的莫過於最佳音樂或喜劇影帝的角逐，李奧納多大戰甜茶，誰得獎誰就在奧斯卡影帝之爭上取得較大的優勢，儘管《一戰再戰》片子更強大，甜茶個人的氣勢卻沒輸給李奧納多，依舊很難預言鹿死誰手。至於戲劇類影帝可望是《罪人》黑人當紅男星麥可B喬丹的囊中物。最佳戲劇類影后以《哈姆奈特》潔西巴克利最被喊好獲獎，音樂或喜劇類影后以《媽的踹爆你》蘿絲拜恩的聲勢較強。最佳男女配角目前仍有可能爆出意外的結果，《一戰再戰》兩大影帝班尼西歐狄奧托羅、西恩潘有可能鷸蚌相爭、被其他入圍者得利；《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜要小心《凶器》老前輩艾美麥蒂根。今年的最佳動畫片意外地擠進影音平台上紅了一整年的《Kpop 獵魔女團》，以及日本現象級的巨片《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》，將一起對決好萊塢大片《動物方城市2》，《Kpop 獵魔女團》有機會勝出，片中的超紅插曲〈Golden〉也有厚望得獎。相較於電影類的競爭激烈，今年金球電視類的獎項，有可能重演去年艾美獎的多數情況，《混沌少年時》、《片廠風雲》、《匹茲堡醫魂》仍被看好大勝。此外頒獎嘉賓也陣容堅強，喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲、黛安蓮恩、麥考利克金、亞曼達塞佛瑞、麥莉等都會上台。