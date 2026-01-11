我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中十大伴手禮首獎揭曉，包括梨子旗下的七個小日子獲得烘焙組首獎。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.11)

▲台中十大伴手禮首獎揭曉，梨子集團旗下妃賣品以獨麥之醋獲得特色文創組首獎。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.11)

第17屆台中市十大伴手禮首獎名單今（11）晚出爐。今年首度擴增為「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共有 20 家首獎。其中，梨子咖啡集團旗下的「妃賣品」以及「七個小日子」品牌，分別以獨麥之醋及戚風蛋糕禮盒獲得特色文創與烘焙組首獎，是唯一獲得雙料首獎店家，成為大贏家。「台灣有半導體，台中有伴手禮！」市長盧秀燕親自主持頒獎，高度肯定今年百家爭鳴的競爭態勢，並強調十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。除獲獎品牌外，100 家入圍「好禮標章」的優質店家，也將成為市府重點行銷對象，共同打響「台中伴手禮之都」美名。盧市長表示，十大伴手禮已成為全台最具代表的官方伴手禮選拔活動，歷經專業評審團嚴謹評選，並結合全民網路與現場票選機制，業者須通過層層把關、重重關卡，才能夠站上十大伴手禮的舞臺，代表的不只是好吃、好看，更是受到民眾及專家對其品質與品牌的肯定。盧市長強調，隨著年節送禮與觀光消費旺季到來，市府也將透過伴手禮選拔、各項慶典活動及即將登場的臺中燈會，串聯「臺中Hi8全城開趴」系列活動，自跨年至新春期間接力登場，攜手業者擴大在地經濟效益。台中市工商發展投資策進會表示，活動結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選，並搭配現場票選及市集展售活動，成功將人氣轉化為實際買氣，實質回饋業者。此外，工策會亦持續鼓勵青農、原民、客家文化及社會企業等多元團隊參與選拔，期盼透過伴手禮平臺協助更多族群建立品牌、創造就業與公益價值，提升城市韌性與包容力。工策會說明，本屆競爭相當激烈，除深耕多年的知名糕餅老店外，也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊共同角逐，更有泰雅族特色伴手禮品牌，遠從和平區環山部落到場參賽，展現臺中伴手禮產業的多元與創新。在號稱「史上競爭最激烈」的本屆選拔中，從215家業者中脫穎而出首獎名單分別如下：