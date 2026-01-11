我是廣告 請繼續往下閱讀

鬍鬚張明起漲價！便當逼近90元、48品項變貴 漲幅一次看

▲鬍鬚張明（12）日將調整店內48品項價格。（圖／Gemini生成）

知名連鎖滷肉飯品牌「鬍鬚張」宣布，因應近年各項經營成本上升影響，明（12）日起將針對部分品項進行價格調整。據悉，這次共有48個品項將漲價，平均漲幅3.8%。其中，店內小份招牌魯肉飯變71元，而「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」調漲後，價格更已逼近90元大關。鬍鬚張發布聲明表示，因應食材原物料、人力與環保相關成本持續增加，團隊雖長期由內部吸收成本並透過營運優化因應，但基於維護食安、餐點品質、服務體驗與照顧同仁，將自明（12）日起調漲6大系列、共48品項價格，平均漲幅為3.8％。鬍鬚張強調，公司始終以食安與品質為首要原則，面對成本上升，仍堅持不降低原料標準、不簡化製程與食安管理。「這並不是一個輕鬆的決定」，盼消費者能體諒與理解。