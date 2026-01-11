我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄富邦馬拉松半馬鳴槍起跑。（圖／高市府運發局提供）

▲電音三太子為全馬跑者加油。（圖／高市府運發局提供）

高市府運發局主辦、富邦人壽冠名贊助的高雄年度運動盛會「2026高雄富邦馬拉松」於今(11)日在高雄國家體育場熱力起跑，今年賽會不僅主視覺榮獲美國Graphis廣告獎銀獎肯定，展現「K」字線條的港都活力，也吸引了35個國家地區、540位國際跑者參加。本屆高富馬賽道路線自高雄國家體育場起跑後，首度向北延伸至橋頭、岡山、彌陀等北高雄行政區，跑者沿途行經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園及南寮，再往南至蚵仔寮漁港等景點，飽覽高雄山海河港多元風貌，終點再度回到廣受跑者期待的高雄國體場田徑跑道。高雄市副市長李懷仁表示，今年是高雄富邦馬拉松第16年賽事，感謝富邦人壽對高雄馬拉松的支持，也歡迎日本友好城市的跑者來參加，今年賽道往北跑，跑者可以看到許多高雄美景及體驗在地居民的熱情，這次的補給也充滿高雄味，有橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸，要讓大家吃得盡興。舉辦馬拉松是在推動城市行銷，也期待市民能夠積極參與運動、強健身體，享受健康生活。富邦人壽資深副總經理陳寬偉表示，很高興能與高市府運發局攜手於高雄富邦馬拉松深耕「運動平權」，為提供輪椅及視障跑者更好的參賽體驗，今年富邦人壽積極於現場提供升級的賽後按摩，為輪椅及視障跑者增設手部舒緩、專人服務，並宣導防詐落實保險本業公平待客精神。今年賽事在各國頂尖跑者激烈競爭下，全馬男子組及女子組冠軍分別由日本選手作田直也以2小時14分43秒及肯亞選手Musau Jemimah Wayua以2小時37分10秒奪冠。國內全馬男子組第一名為周鴻宇以2小時32分3秒稱霸；國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手洪琪雯以2小時56分50秒率先衝線。半馬男子組冠軍由日本選手久田淳司以1小時8分55秒稱王；女子組冠軍則由「不死鳥」謝千鶴以1小時23分8秒再度封后。高雄富邦馬拉松延續運動平權理念，持續舉辦輪椅組、視障組，並提供視障組參賽陪跑者服務，運動平權組的半馬運動輪椅組冠軍為洪昱森；全馬視障組男子組冠軍為李協興，全馬視障組女子組冠軍為張雅惠，半馬視障男子組冠軍為劉育瑋，半馬視障女子組冠軍為呂千毓。本屆賽會前，運發局特別號召社區民眾、學校、跑團、企業及廟宇組成地方啦啦隊加油團沿途大聲為跑者加油，更提供各區經典在地美食，為選手補充體力，共規劃17個公設補給站，將高雄在地名產搬上賽道補給。賽會代言人Mingo朴旻曙也首次參加半馬賽事。而第一次挑戰半馬的運發局局長侯尊堯最終以2小時09分順利完賽，侯尊堯指出，市府運發局正積極推廣5K RUN與專業跑步班、減重班，希望讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根，除促進市民健康與解決肥胖問題外，更期待未來參賽人數可以突破兩萬人。今年賽事圓滿落幕，全馬組總冠軍維持獎金30萬元、國內組冠軍獎金10萬元，富邦人壽更加碼「本土選手破全國紀錄獎金」60萬元，總獎金高達296萬3400元。本次賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證書電子化，以環保紙袋包裝選手物資，盡力實踐淨零碳排目標與綠色賽事理念，持續打造運動永續的馬拉松賽事。