在紐約洋基隊正式以小聯盟合約簽下保羅·德容（Paul DeJong）後，隊媒《Yanks Go Yard》批評道外界早已認清球團並不打算針對游擊防線進行實質升級，以應對安東尼·沃爾皮（Anthony Volpe）的傷勢或低迷表現。洋基原本似乎打算僅依賴卡巴列羅（Jose Caballero）與奧斯瓦爾多·卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）度過難關，不打算再報價比薛特（Bo Bichette）。而球迷對此現實也多已無奈接受。然而，德容的簽約卻被視為對球迷的一記響亮耳光。
洋基補強策略保守 球迷深感失望
《Yanks Go Yard》表示，德容的簽約被視為一種內野「買保險」之舉，但球團選擇了最令人失望的路徑。評論指出，德容自2020年起僅累計2.4的勝場貢獻值（WAR），職業生涯標準化進攻表現（OPS+）為低於平均的92。這位32歲的浪人球員除了在緊急狀態下湊人數外，既無法促進競爭，也無法提供實質價值。
洋基隊過去幾年多次錯失升級游擊的良機。今年休賽季，球隊既未追求金河成，據報也不將比薛特視為游擊選項。這項補強計畫向外界釋放了一個令人沮喪的信息：洋基Front Office依然堅持其使用二十年、飽受質疑的球員開發系統，無視外界的批評聲浪。
錯失席格後的連鎖反應
針對沃爾皮的「保險」早在四年前就該準備好，例如當時應簽下柯瑞·席格（Corey Seager），他本可在沃爾皮準備就緒後移防三壘。現實卻是，球迷看著沃爾皮掙扎了三年、帶著傷勢出賽，甚至在剛動完手術、創下生涯最差表現後，還要進入第四個未被證實的賽季。若在沃爾皮傷缺期間卡巴列羅或卡布雷拉也發生意外，洋基的備案竟是長年打擊率低迷的德容。
在賈吉（Aaron Judge）時代，洋基雖能維持季後賽競爭力，卻鮮少展現「超越極限」的積極補強。相較之下，藍鳥隊正全力補強，道奇隊維持巨頭壟斷，大都會隊在意識到2025年陣容缺陷後也進行了徹底重組。
消息來源：Yanks Go Yard
