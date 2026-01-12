我是廣告 請繼續往下閱讀

對戰組合 比賽時間 鵜鶘（New Orleans Pelicans） @ 魔術（Orlando Magic） 4:00 AM 籃網（Brooklyn Nets） @ 灰熊（Memphis Grizzlies） 4:30 AM 76人（Philadelphia 76ers） @ 暴龍（Toronto Raptors） 7:00 AM 尼克（New York Knicks） @ 拓荒者（Portland Trail Blazers） 7:00 AM 馬刺（San Antonio Spurs） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves） 8:00 AM 熱火（Miami Heat） @ 雷霆（Oklahoma City Thunder） 8:00 AM 公鹿（Milwaukee Bucks） @ 金塊（Denver Nuggets） 9:00 AM 巫師（Washington Wizards） @ 太陽（Phoenix Suns） 9:00 AM 老鷹（Atlanta Hawks） @ 勇士（Golden State Warriors） 9:30 AM 火箭（Houston Rockets） @ 國王（Sacramento Kings） 10:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月12日賽程，將進行10場比賽。其中焦點賽聚焦在金州勇士在舊金山主場迎戰亞特蘭大老鷹。勇士近期主場氣勢正盛，力拚延續三連勝；老鷹則希望藉由快攻火力，打亂勇士節奏。勇士本季主場戰績13勝5敗，主場表現穩定，但面對勝率超過五成的對手僅9勝12敗，強強對話的穩定度仍是考驗。老鷹客場則繳出12勝10敗成績，具備一定競爭力，其中快攻得分場均17.6分高居聯盟第2，是比賽型態的重要變數，主要由尼基爾・亞歷山大－沃克（Nickeil Alexander-Walker）領銜推進，場均能貢獻3.9分的快攻得分。外線對轟也是本場焦點。勇士本季場均投進15.9顆三分球，比老鷹防守端場均被投進的13.1顆多出2.8顆；老鷹場均14.5顆三分球，也高於勇士防守端允許的12.1顆，顯示雙方都有能力以外線拉開比分。球員表現方面，勇士由吉米・巴特勒（Jimmy Butler）場均19.6分、5.5籃板、4.9助攻坐鎮，史蒂芬・柯瑞（Stephen Curry）近10場場均25.7分、5.1助攻，是球隊進攻最穩定的火力來源。老鷹方面，歐尼卡・歐孔古（Onyeka Okongwu）場均16.2分、7.8籃板、3.3助攻扛起內線，傑倫・強森（Jalen Johnson）近10戰場均21.1分，狀態正佳。近10場比賽，勇士取得7勝3敗，場均120.1分、42.5籃板、30.4助攻，進攻效率明顯提升，防守端也將對手得分壓制在115分；老鷹則為4勝6敗，場均116.9分、42.4籃板、31.9助攻，但防守端場均失分116分，穩定性稍嫌不足。傷兵方面，勇士的塞斯・柯瑞（Seth Curry）因大腿傷勢持續缺陣。老鷹則傷兵滿營，包括克里斯塔普斯・波辛基斯（Kristaps Porziņģis，阿基里斯腱）、札卡里・里薩謝（Zaccharie Risacher，膝蓋）、CJ・麥科倫（CJ McCollum，股四頭肌）、恩法利・丹特（N'Faly Dante，膝蓋，整季報銷）以及柯瑞・基斯珀特（Corey Kispert，腿筋）皆無法出賽，對輪換深度影響不小。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。