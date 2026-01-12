我是廣告 請繼續往下閱讀

1月12日，是NBA歷史上最偉大的扣將之一、亞特蘭大老鷹隊傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins） 的66歲生日。在年輕球迷眼中，他或許只是1988年灌籃大賽上，那個被喬丹（Michael Jordan）「罰球線起跳」擊敗的背景板；但在資深球迷心中，他是名符其實的「人類精華影片」。除此之外，他更是NBA歷史上第一個戰勝「阿基里斯腱斷裂」這個絕症，並在回歸後重返巔峰的醫學奇蹟。80年代的NBA，是黑白雙煞與喬丹的時代，但威金斯硬是用他反人類的彈跳力殺出一條血路。不同於喬丹的優雅滑翔，威金斯的灌籃充滿了「憤怒」與「暴力」。大風車是他的招牌，每一次扣籃都像是在跟籃框有仇，那種視覺衝擊力至今無人能出其右。威金斯與「大鳥」柏德（Larry Bird）在1988年東區準決賽第七戰的「死鬥」，至今仍被譽為 NBA 史上最偉大的搶七大戰之一。故事的轉折發生在1992年1月。當時32歲的威金斯，在對戰費城76人的比賽中倒下，診斷阿基里斯腱斷裂。在現代醫學進步的今天，杜蘭特（Kevin Durant）或湯普森（Klay Thompson）受此傷都得休養一年且未必能恢復身手；而在90年代，這條肌腱斷裂等同於「宣判死刑」。當時專家普遍認為，已經32歲且極度依賴爆發力的威金斯，職業生涯已經結束了，即便回來，也將淪為地板流球員。然而，威金斯花了9個月復健，做出了讓當年骨科醫生都跌破眼鏡的回歸。1992-93賽季，33歲的威金斯傷癒復出。外界原本預期他會退化，結果他出賽71場，場均轟下29.9分、6.8籃板，投籃命中率還是生涯次高的 46.8%。他不僅入選全明星賽，還入選了年度最佳陣容第二隊。相比之下，後來的球星如柯比（Kobe Bryant）、卡森斯等人受此傷後，爆發力與數據皆明顯下滑，更顯得威金斯當年的「滿血回歸」是多麼不可思議。他證明了意志力有時能凌駕於生理極限之上。如今，威金斯已高齡 66 歲，擔任老鷹隊球團副總裁與球評。看著現代球員動輒因手指挫傷或「負荷管理」輪休，威金斯當年的硬漢精神、重傷浴火重生顯得更加珍貴。今天是這位傳奇的生日，讓我們不只記得他的360度大風車灌籃，更要記得他是NBA歷史上，第一個這麽完美地擊敗「阿基里斯腱魔咒」的男人。