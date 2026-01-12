我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣桌球「沈默殺手」林昀儒今（11）日在WTT杜哈冠軍賽的男單決賽中，展現強大宰制力，面對剛打倒林詩棟的南韓名將張禹珍，僅耗時41分鐘便以4：0（11：7, 11：9, 11：9, 13：11）直落四橫掃對手，成功登頂奪冠。這也是林昀儒繼2023年法蘭克福冠軍賽打敗中國名將馬龍後，睽違798天再度捧起男單冠軍獎盃。賽後，林昀儒坦言：「完全沒想到可以拿到冠軍，從第一場開始還是盡全力去拼、盡全力去享受比賽，很開心可以打到最後。」林昀儒在此站賽事狀況極佳，從32強起便展現強大統治力。首輪先是擊退克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），隨後更在第二輪以直落三橫掃德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）；8強賽面對日本18歲新星松島輝空，林昀儒同樣毫不留情，連拿4局挺進四強。最為艱難的一戰莫過於準決賽對陣世界排名第 4 的日本名將張本智和。林昀儒在首局落後下展現強大韌性，以12：10逆轉先下一城，隨後更在第二局上演「連追7分」的驚人逆轉。儘管張本隨後連追3局反倒「聽牌」，但林昀儒在決勝第7局找回節奏，在4：4平手時打出一波5：0的致命攻勢，最終以11：5搶下這張珍貴的決賽門票。冠軍戰首局林昀儒開賽即展現極佳手感，在5：5平手後打出一波6：2的攻勢，以11：7拔得頭籌。進入第二局與第三局，戰況陷入膠著，張禹珍試圖加強進攻力道，兩局數次平手且互換領先。然而林昀儒在關鍵分的處理上極為冷靜，連續兩局都在最後關頭頂住壓力，以11：9連下兩城，取得局數3：0的聽牌優勢。比賽進入第四局，張禹珍展開強力反擊，一度取得11：10的局點機會。但林昀儒並未動搖，發揮「沈默殺手」本色，在10：11落後的情況下連拿3分，包括在11：11平手後穩健出擊，最終以13：11逆轉拿下睽違798天的冠軍金盃。賽後，林昀儒對於這座得來不易的冠軍表示：「完全沒想到可以拿到冠軍，從第一場開始還是盡全力去拼、盡全力去享受比賽，很開心可以打到最後。」談到繼2023年法蘭克福冠軍賽後，再度拿下金盃的心得，林昀儒一如繼往地靦腆說道：「真的感覺非常開心，再拿到冠軍也是對自己的肯定，希望可以越來越好。」