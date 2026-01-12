近年受到社會少子化影響，多間大專院校因招生面臨困難而退場，其中創校成立60年、位於高雄湖內的「高雄私立東方設計大學」，在2024年8月正式走入歷史，占地9公頃的校地和校舍，未來將由國立高雄科技大學接手，預計將在今年1月21日舉行掛牌儀式，轉型為產學合作園區，成為高科大第6個校區，預計將成為南部少數「全功能人才培育場域」，對於南部教育與產業發展皆有長遠影響。
不敵少子化！東方設計大學退場：創校60年走入歷史
東方設計大學（全名東方學校財團法人東方設計大學）自1966年創立，擁有藝術設計、民生設計、應用設計三學院，長期深耕設計教育，培育出無數工藝與設計美學人才，創校50周年時還舉辦藝術設計展，顯示其深厚的美學歷史地位。
但東方設計大學近年受到少子化衝擊，招生下滑、面臨財務壓力，2023年3月於教育部私校退場審議會中，因「師資質量不符基準」及「三年內列為預警學校達二次以上」等理由，被列為「專案輔導學校」。校方於同年5月向教育部申請全面停招，並規劃將最後一批學生陸續安置，於2024年8月正式退場，依退場條例成立留守業務處處理後續行政事務，結束了長達一甲子的歷史。
高科大接手東方設計大學！1/21掛牌「成為第六校區」
私立東方設計大學退場後，預計校地與校舍將由國立高雄科技大學接手，將於1月21日舉行掛牌啟動儀式，將規劃「高科大產學合作園區」，成為高科大第6個校區。
據了解，國立高雄科技大學是由國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用科技大學及國立高雄第一科技大學於2018年合併而成，是學生人數規模第2大的高等教育機構，僅次於國立臺灣大學。目前共有建工、燕巢、第一、楠梓及旗津五大校區，是南部高等技職教育發展的重要基地。
高科大未來規劃曝光：活化校產、吸引國際生與南漂青年
高科大提供初步計畫，未來將於東方校區成立多個重點研究中心，包含人工智慧產業化應用研究中心、類產線中心、IC 佈局培訓與認證中心、前瞻 CoWoS 研發中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心等，著重於近年半導體、智慧醫療與 AI等新興產業發展需求。
未來還將設立國際學院引進外籍生，部分空間還可作為公共服務據點，設立國家考試場地，預計將成為南部少數「全功能人才培育場域」。高科大最後聲明，掛牌後將承接教學與研究需求，這不只是學校有擴展需求，更可以培育國際人才，吸引南漂與返鄉青年，對於南部教育與產業發展皆有長遠影響。
教育界也普遍認為，這樁「私校退場、國立接手」的案例，不僅解決了私校退場後的校產閒置問題，更透過國立大學的資源挹注，讓校園空間發揮最大效益，為台灣教育資源重組與區域產業發展寫下重要的一頁。
資料來源：私立東方設計大學、國立高雄科技大學
