洛杉磯道奇隊在今年休賽季動作頻頻，雖已重金補進頂級終結者迪亞茲（Edwin Diaz），但球團似乎認為戰力仍未達理想狀態。近期美媒傳出，道奇考慮將韓籍工具人金慧成送走以換取即戰力，但此舉引發不少反對聲浪。道奇專門媒體《Dodgers Way》記者帕雷羅（Stephen Parellow）警告，金慧成具備道奇最看重的萬能屬性，現在交易無異於「低價認賠」。
首年數據平穩 守備多樣性成核心優勢
金慧成在大聯盟的首個球季雖未展現驚天動地的數據，但其職業態度與進步幅度深受內部肯定。去年他繳出.280的打擊率，且擊球角度趨於穩定。除了勝任內野防區，金慧成更展現出能移防中外野的超強守備彈性，這種「全能工具人」的特質，一向是道奇隊體系中最看重的資產。
打席數嚴重不足 現在斷言實力「言之過早」
帕雷羅指出，金慧成目前最大的問題在於「機會太少」。即將滿27歲的他，在大聯盟的第一個球季僅有170個打席，這對於一名跨海挑戰、需要適應頂尖投手與異國文化的球員來說顯然不足。雖然金慧成未必能成為像大谷翔平那樣的看板球星，但他穩定的守備與確實擊球的能力，是道奇板凳中不可或缺的一環。
二壘防線不穩 帕雷羅：留人才是上策
針對交易傳聞，帕雷羅強調目前絕非交易金慧成的時機：「重要的是，如果現在交易，只能換回極低的價值。理性的做法是給予他充分的上場機會，等他展現真正的能力後再評估。」
此外，道奇隊目前的二壘防線仍不夠穩定，金慧成的存在能提供教練團更多靈活的戰術選擇。若在此時為了補強而貿然送走這名極具潛力的萬能球員，道奇恐怕會在未來的球季中感到後悔。
消息來源：《Dodgers Way》
