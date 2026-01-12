2026年元旦開始實施廢土全流向管制新制，引爆全台營建業的「土方之亂」，土方處理費一夜暴漲，全台多處工地都陷入停工潮，不動產開發公會對此提出3項訴求，包括清運新制若無法找到最終處理廠，建議先暫停實施、請公平會調查土方收費有無哄抬等。業界也傳出，僅能找到「可寧衛（8422）」可處理，讓可寧衛股價今（12）日開盤，直衝42.95元漲停。
「土方之亂」讓可寧衛漲停？網友熱議揭其他原因
「土方之亂」也引發PTT熱議，根據《聯合新聞網報》報導，有業界人士直言，目前只有「可寧衛（8422）」能處理土方，讓股價從去年起開始飆漲，今年1月5日到9日漲幅超過26％，其中9日收盤價來到39.05元，更有26.54萬張大量，今（12）日開盤更直飆漲停42.95元。網友紛紛表示，「原來是漲這個？」「沒有對手」，不過也有網友對於唯一一間存疑，「笑死，全台只有一間合法清運膩」、「怎麼可能，隨便一查一堆土資場」。
可寧衛在1999年於高雄岡山成立，主要經營事業包括事業廢棄物處理、掩埋、清運開挖等，他們積極推展廢棄物清除處理及環境整治、雲端智能管理、循環經濟、拓展再生能源等。可寧衛在市場表現一項穩健，受到景氣循環較小，因此有網友認為，可寧衛飆漲主要是前陣子拆股，又列入群益台灣精選高息（00919）ETF成分股，才讓股價出現大漲，不全都是清運新制影響。
合法廠商量能不足 不動產開發公會提3訴求
台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會日前召開記者會表示，目前全台合法土資場、掩埋場、廢棄物最終去化場所都嚴重不足，國內營運中具有填埋功能的土資場共有18處，總剩餘土石方埋填量約850.1萬方，但內政部又統計現行土方量平均有4317萬方，需要填埋包含計有土方交換量、廢磚混凝土塊與連續壁產出皂土（超泥漿），以5年均值計算，其總比例約計25%、1000萬方，也就是說，現在量能根本無法負擔；不動產開發公會對於土方清運新制也提出3項訴求：
1、如果沒辦法即時找到最終處理場，建議廢土清運新制先暫停並延後4年再實施，加上現在受到央行政策影響，若找不到最終處理廠，工地無法在18個月內申報開工，土建融就會被銀行收回。
2、即日起到3月底，讓紙本與電子聯單併行，已送審GPS 認證的車輛得先行運轉，以維持產業基本運作。
3、如果廢土清運新制沒有延後空間，希望央行可以鬆綁18個月需開工限制。
針對國土署日前回應，北北桃地區主要土方去處明確，包括台北港填海造陸計畫（年收容量約420萬方）以及桃園航空城（年收容量約20至70萬方），但聯合會理事長吳國寶指出，國土署沒有給出明確時程表，現在建商土方清運全部塞車，又卡在央行規定業者購地後要在18個月內開工，否則會被收回貸款或加重利息，「等於每天喝的水，水龍頭把我關掉，叫我去死就好了」。
資料來源：PTT、不動產開發公會
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
