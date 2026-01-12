我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友認真分析李雅英是如何在台灣成功走出屬於自己的路。（圖／翻攝自PTT）

▲李雅英（右起）、李珠珢、李多慧是目前在台灣人氣最高的啦啦隊女神。（圖／IG@yyyoungggggg、＠0724.32、＠le_dahye）

韓籍啦啦隊女神大舉來台發展，繼李多慧之後，李雅英、李珠珢在台灣也闖出屬於自己的一片天。近日就有網友好奇詢問：「李雅英是怎麼成功的？」認為她比李多慧晚來台灣，如今卻一樣能代言廣告接到手軟，原因究竟為何？對此，網友大讚李雅英的親和力，認為她就是捧紅自己的最大功臣，更開玩笑表示「還不是都靠阿勇」，而「阿勇」正是李雅英在台灣的諧音梗綽號。一名網友日前在PTT發文，問大家：「」原PO認為，從韓國來台發展的啦啦隊女孩，最成功的非李多慧莫屬，再來應該就是李雅英了，「該篇貼文曝光後，意外吸引大批網友留言討論，大家看了紛紛分析主因，認為這和李雅英的親和力脫不了關係，「配合度高，親和力夠，又長住台灣」、「年紀大但身段低，親和力高」、「一開始以為是冰山美人型，結果是諧星類型」、「開直播跟粉絲互動效果很好，不斷外溢效應」、「個性蠻反差有趣，阿勇出來反而才開始注意」。不少人都提到李雅英的綽號阿勇，。只要李雅英又做出什麼幽默舉動，粉絲就會笑稱是「阿勇人格跑出來了」，這種女神的反差感，讓李雅英比其他啦啦隊女孩更容易被粉絲記住，也成了廠商青睞她的優勢。另外，李雅英今年已33歲，在啦啦隊這行中，年齡算是偏大的，或許也是因為這樣，李雅英個性更顯成熟，不管是出席代言活動還是上節目，都很懂得顧全大局、配合做效果，讓粉絲忍不住更愛她。李雅英的IG目前已累積117萬粉絲追蹤，直逼李珠珢的131萬，可見她的人氣有多高。