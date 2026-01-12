我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁男於駕車逃逸過程中做出危險行為，直到員警鳴槍後才在台二線頂社路口將其逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市金山區昨（11日）晚間發生一起恐怖事件，一名44歲的翁姓男子駕駛小客車於環金路與中正路口，不明原因突下車並持刀亂揮砍大馬路上的機車及汽車，引起現場民眾恐慌。而翁男在逃逸過程中多次失控倒車、迴轉，甚至一度衝撞警車，最終於萬里區台二線頂社路口將其逮捕，詢後依妨害公務、公共危險及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。事發後，翁男的身分也被起底，擁有健壯身材的他為一名表演者，更有「猛男界RAIN」的稱號。據了解，這名44歲的翁姓男子經常出沒於北部的夜場、派對、廟會等活動，且有「猛男界RAIN」的稱號。而從其社群網站中所發布的貼文可見，多為健身以及表演相關的照片，他時不時露出自己的上半身展現胸肌及腹肌，甚至有僅穿著丁字褲或緊身三角褲的照片，可見對於自己的身材相當有自信。此外，翁男曾一年出演高達600場活動，因此累積了不少名氣，如今發生持刀攻擊事件，和社群網站上的模樣呈現極大反差。回顧這起事件，警方於昨（11日）19時58分許接獲通報，稱位於金山區環金路與中正路口有男子徒步攔車並揮刀攻擊。警方立即派遣大批警力到場，翁男一見到員警後便跳上車逃逸。而警方在追捕翁男過程中相當激烈，由於翁男逃逸時駕車倒車、迴轉，甚至欲衝撞上前攔停的警車，員警對空鳴槍示警，最終於台二線頂社路口逮到翁男，造成5名員警輕微擦挫傷。另翁男「依托咪酯」毒品呈陽性反應，是否涉及長期吸毒等還有待警方進一步調查釐清。