▲賴瑞隆誠摯向市民提出「一週約定」，也拜託大家這週要顧電話、挺瑞隆，為高雄未來做出最重要的選擇。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

▲不少市民看到賴瑞隆與議員們現身，紛紛比出手握電話的動作，象徵高雄市民用行動表達「顧電話挺瑞隆、一起守住高雄」的共同決心。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長初選將於這週正式登場，參選人賴瑞隆今（12）日清晨，在眾多市議員及市議員參選人陪同下，於博愛二路與明誠二路口站路口，向通勤朋友問早致意。賴瑞隆也誠摯向市民提出「一週約定」，號召大家眾志成城完成最後關鍵任務。愛瑞隆也拜託大家這週要顧電話、挺瑞隆，為高雄未來做出最重要的選擇。賴瑞隆向市民誠懇拜託，1月12日至17日，每天晚上6點至10點半，只要家裡的市內電話響起，請務必在五聲鈴響內接起電話，並堅定說出：「唯一支持賴瑞隆。」他強調，每通電話都可能決定高雄的未來，「電話一接，高雄向前」，邀請大家接起城市的未來，走完邁向黃金十年的最後一哩路。賴瑞隆也感謝戰友們不畏清晨低溫，以實際行動展現初選最後階段的堅定氣勢。賴瑞隆說，高雄正處在城市轉型的重要關鍵期，未來需要熟悉市政、勇於承擔、能延續進步的人選；而他從市府政務官到立法委員，已為高雄奉獻超過20年，不只是準備好了，更是一路親身參與其中。最後，到場民代包括市議員張勝富、簡煥宗、何權峰、吳銘賜、張博洋、黃文志、湯詠瑜、邱俊憲、黃彥毓；議員參選人則有蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘等人，展現高雄隊團結一致的氣勢。清晨路口車流不斷，不少市民看到賴瑞隆與議員們現身，紛紛比出大讚的手勢加油打氣；也有民眾特別比出手握電話的動作，象徵高雄市民用行動表達「顧電話挺瑞隆、一起守住高雄」的共同決心。