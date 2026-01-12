今（12）日清晨受大陸冷氣團、輻射冷卻影響仍有10度以下低溫，但天氣風險公司分析師林孝儒表示，白天起冷氣團減弱，各地明顯回溫，日夜溫差大，明日至周四（1月13日至1月15日）氣溫舒適偏乾，白天可以突破25度，周五後（1月16日）東北季風帶來水氣，北部、東部轉陰有雨。
今天冷氣團減弱 早晚溫差仍要注意
林孝儒指出，今天清晨受大陸冷氣團、輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫出現，不過白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升，北部、東部白天來到18至20度附近，中南部21至24度，夜晚各地低溫13至15度，日夜溫差較大，越往南部越明顯，早出晚歸請注意保暖。
上班日白天氣溫舒適 周五後北東轉濕涼
林孝儒提及，明天至周末，北方冷空氣勢力比上周弱很多，白天體感氣溫舒適，北部、東部高溫18至23度，低溫13至16度，中部高溫21至25度或更高，低溫13至18度，夜晚清晨仍會受輻射冷卻影響，日夜溫差大。
林孝儒接著說，周二至周四台灣環境偏乾，各地天氣以晴時多雲為主，而周五至周末則隨著東北季風帶來的水氣影響，東部、大台北、北部山區陸續變為陰天，且有短暫陣雨，外出記得攜帶雨具。
本周恐有颱風生成 路徑對台無影響
林孝儒說明，目前預報模式顯示，本周在菲律賓東方洋面將有熱帶系統發展靠近趨勢，實際雲簇與強度仍待觀察，不過冬季即使南方洋面有熱帶系統發展，大概對台灣都不太有威脅性。
林孝儒強調，本周就算有颱風生成，研判路徑距離台灣較遠，對本島天氣暫無影響，基本上不須擔心，若有影響，也多為間接海象不穩定可能，建議海邊活動未來可視預報浪況調整行程留意安全。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
