西班牙超級盃(Spanish Super Cup)決賽今(12)日在沙烏地阿拉伯吉達(Jeddah)上演了一場名留青史的「國家德比」。巴塞隆納靠著巴西前鋒拉菲尼亞(Raphinha)的梅開二度與致勝一擊，在一場5顆進球的對攻大戰中以3：2驚險擊敗皇家馬德里，連續兩年捧起冠軍獎盃。這是巴薩隊史第16座超級盃冠軍，總教練弗利克(Hansi Flick)更寫下個人執教生涯「決賽8戰全勝」的恐怖紀錄。這場比賽的過程高潮迭起。Raphinha在第36分鐘率先發難，一記低射鑽入底角為巴薩首開紀錄。然而比賽真正的戲劇性時刻發生在上半場傷停補時階段，雙方在短短幾分鐘內互轟3球。先是皇馬球星維尼修斯(Vinicius Jr)在補時第2分鐘，展現個人能力精彩過掉孔德(Jules Kounde)後射入遠角扳平比分，這也是他自2025年10月4日以來的首顆進球，終結了長達17場的進球荒。但巴薩隨即還以顏色，萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)在第49分鐘(補時第4分鐘)射門中柱彈進，助巴薩要回領先。沒想到補時還沒結束，皇馬後衛懷森(Dean Huijsen)的頭槌雖擊中橫樑，但自家青訓小將賈西亞(Gonzalo Garcia)在混亂中補射入網，將比分追成2：2平手。這一連串瘋狂進球讓巴薩主帥Flick在場邊暴怒，抗議裁判早該吹響半場哨音。下半場雙方依舊僵持，直到第73分鐘，Raphinha接獲隊友傳球，以一記巧妙的吊射攻破皇馬大門，攻入全場最關鍵的致勝球。比賽末段戰況白熱化，巴薩中場大將德容(Frenkie de Jong)為了阻止皇馬替補上陣的姆巴佩(Kylian Mbappe)，因一次危險滑鏟領到直接紅牌退場。少打一人的巴薩在最後時刻面臨皇馬猛攻，所幸新門將瓊賈西亞(Joan Garcia)表現神勇，接連擋下皇馬小將卡雷拉斯(Alvaro Carreras)與阿森西奧(Raul Asencio)的射門，拉許福德(Marcus Rashford)的單刀機會也意外射偏，讓巴薩驚險守住勝果。這場勝利讓巴薩以10連勝的強勢姿態開啟2026年，目前在西甲聯賽也領先皇馬4分穩居榜首。值得一提的是，德國籍主帥弗利克延續了他在拜仁慕尼黑時期的「決賽之王」屬性，生涯至今8次率隊打進決賽全部奪冠。反觀皇馬，雖然近期在各項賽事拿下5連勝，但本季整體表現起伏不定，尤其在聯賽與歐戰的統治力下滑，讓總教練哈維阿隆索(Xabi Alonso)備受質疑，這場失利可能讓外界對他的檢視聲浪再次升高。