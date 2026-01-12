我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團首腦陳志落網。（圖／太子集團官網）

涉嫌從事跨國電詐活動的太子集團（Prince Group）創辦人陳志，近日在柬埔寨被捕並引渡至中國接受調查，案件持續延燒之際，他過去一筆遭美國政府沒收、市值高達約新台幣3,700億元的比特幣資產再度成為輿論焦點，相關背景與司法程序引發高度爭議。綜合外國媒體報導，美國政府於2025年10月正式起訴陳志，並宣布扣押約12.7萬枚比特幣，按目前市價換算，總值約新台幣3,690億元，成為全球規模數一數二的加密貨幣沒收案件，也震撼國際金融與區塊鏈市場。不過，同年11月初，中國國家計算機病毒應急處理中心發表報告指出，陳志早在2020年12月底即遭遇黑客攻擊，當時被盜走的比特幣數量同樣超過12.7萬枚，與美方後來宣稱沒收的比特幣數字高度一致，讓外界質疑兩起事件是否指向同一批資產。中方報告進一步指出，這批比特幣在被盜後，長達4年存放於鏈上錢包地址未曾移動，直到2024年6月22日至7月23日期間才轉移至新地址，隨後再次沉寂。報告並提到，區塊鏈追蹤平台ARKHAM已將最終流向地址標記為美國政府持有，認定美方沒收的比特幣，極可能正是2020年案件中被盜的同一批資產，形容為典型的「黑吃黑」事件。隨著陳志落網，這筆鉅額比特幣的法律歸屬再次成為焦點。《中國新聞周刊》1月8日引述北京浩天律師事務所合夥人杜國棟指出，爭議核心不在於技術追蹤能力，而在於美方「沒收」行為是否具備正當且完整的司法程序支持，畢竟比特幣在多數司法管轄區已被視為合法資產。中方報告亦質疑，美國政府至今未在起訴文件中交代如何取得相關錢包的私鑰，不排除早在2020年便透過黑客技術掌控該批比特幣。隨著案件橫跨跨國詐騙、國際司法與加密資產主權爭議，這筆市值約3,700億元新台幣的比特幣最終歸屬，恐怕仍將持續掀起國際層級的法律與政治風暴。