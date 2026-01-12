我是廣告 請繼續往下閱讀

中央總預算卡關，TPASS恐會斷炊，目前TPASS涵蓋捷運、火車、公車與國道客運等。基北北桃四市交通首長今（12）日上午將齊聚台北市松德大樓，討論因應對策，預計朝向先各自縣市支應、維持服務不中斷方向進行。針對TPASS通勤月票恐斷炊，基隆、新北、台北、桃園四市交通首長今天上午將齊聚台北市松德大樓，討論因應對策。根《中國時報》報導，北市副市長林奕華日前表示，受中央總預算未通過影響，原先地方和中央整合起來的「補助款大水庫」，只能從4市預算支應，但還是要跟業者討論才能確定。謝銘鴻指出，基北北桃1年約需60億元，其中一半多一點是由中央補助，希望立法院能准許動支。他預估現有TPASS餘款和4市自編預算，到5、6月仍可維持1200元月票，不會改成過去僅限雙北捷運、公車、YouBike和淡海輕軌使用的1280元月票。劉和然指出，預算雖然沒有審查通過，但如果是延續性預算可以按照不超過去年額度執行，也可以把TPASS案直接送立法院。他批評中央「想要當作非延續性預算、當作政治議題來操作，不管我們市民的需求」，基北北桃不管如何、不管預算怎麼處理，新北市已編列支應預算，至6月使用市府預算都是夠的。基隆市府副發言人林廷翰昨表示，基北北桃今將研商因應作法並依共識推動，確保基隆通勤族在TPASS政策下不受影響。桃園市政府評估，若由地方編列的年度補助款墊付，僅能維持TPASS正常運作3到5個月，除已向中央反映「TPASS絕對不能斷炊」立場，也會在基北北桃交通單位例會中交換意見，強調市府會努力保障通勤族權益，期待中央儘速與國會溝通。