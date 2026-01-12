我是廣告 請繼續往下閱讀

法務部矯正署誠正中學驚傳圍毆致殘事件！一名高姓學員於2024年4月間，在校內先後遭兩群同儕集體圍毆，期間雖曾因安全疑慮更換宿舍，仍難逃二次傷害，最終導致右眼視神經萎縮永久失明。高男隨後向涉案的9名被告提出連帶賠償訴訟，求償醫藥費、勞動力喪失及精神慰撫金共311萬元。新竹地院審理後認為，被告等人憑藉人數優勢施暴，嚴重毀損被害人未來職涯與生活機能，判決9人須連帶賠償共計211萬元。判決書指出，高姓學員先於15日，因反抗另一名劉姓學員壓頭挑釁，遭劉男等4人以水桶毆打及踢踹，導致腦震盪與右眼視神經病變。高男隨後雖因安全考量更換宿舍，卻在不到兩週內，又因未穿拖鞋等細故遭張男等5人集體圍毆；第二起傷害不僅導致高興學員門牙斷裂與骨折，更造成原本受損的右眼傷勢劇烈惡化，經醫院診斷確認，已受損嚴重且無法改善，終止治療。高男隨後針對兩波施暴的9名被告提出連帶賠償訴訟，求償項目包含醫藥費、因失明導致的勞動能力喪失損失以及精神慰撫金，總計索賠311萬元。新竹地院審理指出，高男失去一眼視能將導致視野盲區與立體感喪失，嚴重影響手眼協調及行走安全，未來日常生活與職涯發展受創甚鉅，身心煎熬非一般皮肉傷可比擬。法院最終裁定，9名被告須連帶賠償醫療費、勞動力喪失損失及100萬元精神慰撫金，共計211萬元。