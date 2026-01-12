我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa選穿全黑透膚紗質禮服，內搭的小可愛忽隱忽現，事業線、小蠻腰同步放送。（圖／美聯社）

▲珍妮佛勞倫斯身穿全透明戰袍，僅用花朵遮掩重點部位。（圖／美聯社）

▲安娜德哈瑪斯穿黑銀色低胸釘珠禮服，小露深溝，下半身開高衩設計讓美腿若隱若現。（圖／美聯社）

▲艾兒芬妮著極深V金蔥高訂禮服，裸露美肩和酥胸。（圖／美聯社）

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午9點在比佛利山莊舉行，眾星爭豔的紅地毯率先登場，韓國天團BLACKPINK成員Lisa以透視薄紗禮服現身，展露無懈可擊的好身材，影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）身穿全透明戰袍，僅用花朵遮掩重點部位，宛如「國王的新衣」，性感指數破表。Lisa參演的影集《白蓮花大飯店》第三季入圍本屆金球獎最佳影集，她也受邀擔任頒獎人，Lisa選穿全黑透膚紗質禮服，內搭的小可愛忽隱忽現，事業線、小蠻腰同步放送，典雅又不失性感，她也是首位登上金球獎的K-pop歌手，備受矚目。珍妮佛勞倫斯選擇一套全透視戰袍級禮服，除了大V剪裁讓胸型畢露，腰際兩側還挖空，從腰部一路裸身至兩條美腿，令人驚豔的是重要三點用花卉刺繡遮蓋，其餘部位全是肉色，尺度近乎全裸。古巴女神、「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）以頒獎嘉賓身分出席，她穿著一件黑銀色系低胸釘珠禮服，小露深溝，視線往下一看，開高衩設計讓一雙玉腿若隱若現，配上大波浪捲髮及迷濛眼神，舉手投足明豔動人。童星出身的艾兒芬妮（Elle Fanning）今年以《情感的價值》角逐音樂與喜劇類女配角獎，她穿極深V金蔥高級訂製服，裸露美肩和酥胸，牛奶膚色配上標誌性金髮，宛如仙境精靈走入人間，相當夢幻。