波士頓紅襪在今年休賽季的戰力重組遭遇重大挫折。儘管球團開出了極具競爭力的報價，試圖留住明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），但最終他仍決定轉投芝加哥小熊隊。綜合多家美媒報導，紅襪之所以在爭奪戰中失利，並非單純因為總額差距，而是合約中的「附屬條款」讓球員感到不安。紅襪隊不僅爭奪戰失利，更面臨「三壘無人」的窘境。為了止血，紅襪傳出將全力追逐自由市場最後的內野大物比薛特（Bo Bichette），勢必將與洛杉磯道奇、費城人展開一場搶人大戰。
報價僅差1000萬美元 「延遲付款」是隱患
根據《Trade Rumors》與《MassLive》的報導，小熊隊最終以5 年1.75億美元（約新台幣55.2億元） 的合約勝出。紅襪隊其實也開出了5年1.65億美元的報價，雙方總額差距僅約1000萬美元。
雖然兩隊的報價中都包含「延遲付款」，但紅襪隊的支付結構極其極端。據悉，紅襪計畫將部分薪資延後至「數十年後」才支付，這導致合約的實質價值大幅縮水；相比之下，小熊隊的延遲付款比例與時間較為合理。
「不可交易條款」成定局關鍵 紅襪堅持球團方針
除了金錢結構，「交易拒絕權（Full No-Trade Clause）」 是布萊格曼選擇芝加哥的另一個核心原因。剛在波士頓度過一個球季的布萊格曼，家庭生活剛穩定，為了避免再度帶著年幼的孩子奔波，他極力尋求合約保障。小熊隊大方給予這項權利，而紅襪則因球團的一貫方針拒絕提供，成為壓死駱駝的最後一根稻草。
7個月內痛失兩大核心 紅襪高層操作惹議
紅襪隊目前的處境堪稱「賠了夫人又折兵」。一年前球團風光簽下布萊格曼，卻導致強打迪佛斯（Rafael Devers）必須讓出三壘防區，當時許多報導指出，迪佛斯極度抗拒轉任指定打擊（DH），導致與球團關係破裂，最終在去年6月被閃電交易至舊金山巨人。
諷刺的是，紅襪在送走迪佛斯後，原以為能順利留住布萊格曼作為核心，如今卻在自由市場被小熊隊搶走。短短7個月內，紅襪連續失去迪佛斯與布萊格曼兩大重砲，內野戰力瞬間崩塌，讓波士頓媒體與球迷大炸鍋。
比薛特成救命稻草 紅襪、道奇各懷鬼胎
根據《USA Today》名記Bob Nightengale報導，紅襪現在「極度迫切」需要簽下比薛特來填補內野空缺。這名明星游擊手不僅具備強大打擊火力，也能移防二壘，是目前市場上的最優解。
然而，紅襪的搶人之路並不順遂。不只費城人預計於近日與比薛特進行線上會談，道奇同樣鎖定比薛特以確保內野深度，以確保主戰二壘手艾德曼（Tommy Edman）因右踝手術回歸日未定情況下有人能穩定接手。
補強急迫性爆表 紅襪恐開出溢價合約？
對於道奇而言，比薛特是「錦上添花」；但對於紅襪而言，這已經是「生存保衛戰」。若紅襪無法在比薛特爭奪戰中勝出，新球季的打線將面臨嚴重斷層。外界預期，走投無路的紅襪管理層為了挽回面子，極可能向比薛特開出打破市場行情的天價合約。
