南海局勢再掀外交波瀾，中國近日在具高度敏感性的永興島設立商業設施，引發周邊國家關注，相關動作也迅速成為國際輿論焦點。越南外交部發言人範秋姮於週五例行記者會中，回應媒體詢問中國在黃沙群島富林島（中方稱西沙群島永興島）開設商業中心一事時表示，越南對黃沙群島擁有無可爭辯的主權，相關立場有充分的歷史證據與法律依據，並符合國際法規範。此前，中國官媒央視報導指出，海南三沙市永興島迎來首座商業中心正式營運，該設施結合餐飲、購物與文化休閒功能，被形容為「填補當地商業空白」，並可為島上居民與訪客提供更完整的生活機能。對此，河內方面態度明確，範秋姮再次強調，越南一貫立場是反對任何未經越南允許、由外國在黃沙群島進行的活動，並指出這類行動「非法且不具任何法律效力」。她補充，越南將持續透過外交與法律途徑，捍衛國家主權與正當權益，同時呼籲相關各方遵守國際法，避免採取使南海局勢進一步複雜化的行為。資料顯示，永興島為西沙群島中面積最大的島嶼，現為中國海南省三沙市與西沙區政府駐地，該區域歷史上長期存在主權爭議，1974年更曾爆發武裝衝突，隨著基礎建設與商業活動逐步推進，外界普遍認為，南海主權角力短期內恐仍難以降溫。