今年第1號颱風醞釀中，氣象專家賈新興表示，周三、周四（1月13日至1月14日）菲律賓東方高機率出現「熱帶性低氣壓」，並在本周末有增強為颱風的可能；台灣天氣方面，周五（1月16日）前各地回溫、放晴，周六（1月17日）後桃園以北、東半部容易下雨，且降雨時間較長。
今年1號颱風醞釀中 本周可能生成
賈新興說明，菲律賓東方有熱帶系統發展，周三、周四變成熱帶性低氣壓的機率較高，路徑主要往西偏北移動，位置來到菲律賓東南方時，有機會增強為今年第1號颱風，不過成颱時已經靠近菲律賓陸地，對台灣來說不會有直接影響。
周五前全台回溫好天氣 周末東北季風增強變天
本周天氣方面，賈新興指出，今天至周五沒有明顯較強的北方冷空氣影響，全台水氣偏少，天氣維持晴到多雲，只有花東、恆春半島有零星雨勢；周六至下周三（1月21日）由於東北季風增強，桃園以北、宜花東降雨機率提高，天氣轉以濕涼為主，且整體雨勢可能會持續到1月26日甚至是月底。
氣溫部分，賈新興提及，今明兩天冷氣團餘威影響，早晚還是要注意12度左右的低溫，周三開始低溫回升至15度左右，甚至到周五、周六，白天高溫有機會來到26至27度，預估周日水氣增多、東北季風南下後，各地氣溫才會再陸續下滑。
資料來源：賈新興YouTube
