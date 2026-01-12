我是廣告 請繼續往下閱讀

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策。對此，台北市長蔣萬安今（12）日受訪時也喊話，行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通，台北市政府就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。針對立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS等部份新興計畫預算，蔣萬安受訪時表示，行政院跟立法院目前針對軍警消相關權益，是否行政院應該要依法來編列預算，才能在立法院順利付委，行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通，台北市政府就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。有關今天上午基北北桃四市交通首長將齊聚台北市松德大樓，討論TPASS恐斷炊因應對策，蔣萬安則說，地方政府當然會全力來讓服務持續下去，但最重要，也就是在中央政府總預算裡面，希望行政院應該要好好的跟立法院溝通，尤其針對大家非常關心的軍警消權益的部分，應該要都在總預算裡面來編列。另外，對於蔣萬安接受專訪時，談及前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願意和時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜會面，蔣萬安說明，目前朝野的僵局、對立非常的嚴重，都不是人民之福，身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談，來溝通。過去包括陳水扁在內，不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通和對話」。