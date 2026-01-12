我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU（右）跟李鐘碩（左）穿著類似的毛衣，被眼尖粉絲發現隔空放閃。（圖／YouTube@rhywith、IG@kiteleeflying）

▲IU（如圖）沒跟李鐘碩一起慶生，竟然就因此被傳分手。（圖／IU IG@dlwlrma）

南韓「國民妹妹」IU（李知恩）與演員李鐘碩自2022年底認愛至今，已經穩定交往超過3年了，近日有粉絲發現兩人在不同場合穿著類似的毛衣，直呼「嗑到了」，認為他們透過這種方式在放閃。但也有另一派粉絲不能接受自己的偶像有伴侶，氣憤抵制IU、李鐘碩穿情侶裝。對此，IU親自留言回應：「是不同件衣服耶」，還附上一個笑臉符號，霸氣打臉酸民，讓眾人笑翻。李鐘碩日前出席韓劇《瑞草洞》演員群的年末聚會，當天的影片被同劇演員柳惠英放上YouTube頻道《류혜영레몬과밀치회》分享，結果眼尖粉絲立刻發現，李鐘碩身上穿著的毛衣，IU好像也有一件，認為兩人透過這種方式低調放閃。不少迷妹樂見偶像談戀愛，紛紛留言：「嗑到了」、「好可愛」。但也有酸民到IU的官方平台留言，「」對此，IU也親自現身回應：「」，還附上一個笑臉的表情符號，直球打臉酸民。IU本人的回應曝光後，讓不少粉絲都笑翻，表示這兩件衣服雖然看起來真的很像情侶裝，但IU說不是就不是，支持IU回擊酸民，「哈哈哈哈雖然看起來像同一件，但IU打臉就是爽」、「IU回答也沒錯啊，同款式不同顏色，（酸民）就真的管太多了」、「IU這樣的回答已經很有禮貌了」、「人家就是情侶，為什麼不能穿情侶裝啦」。而IU自從認愛李鐘碩後，一舉一動都被放大審視，去年還因為PO出的慶生合照中，沒有李鐘碩的身影，被質疑雙方已經分手。對此，兩人的共同好友向韓媒透露，「」。可見小情侶沒有公開合照，只是為了保護彼此，由此更可看出兩人都不是愛放閃的個性，酸民不准他們穿情侶裝的舉動根本是多餘的。