空污警報長年高掛，越南終於對城市交通動刀，從北到南掀起一場前所未有的移動轉型浪潮，河內與胡志明市正站在改變生活方式的關鍵十字路口，然而雙城卻出現了民眾「找不到地方停」和「沒有地方可以充電」的難關。越南兩大城市近期相繼公布重磅政策，河內宣布自今年7月起，將全面限制燃油機車上路；胡志明市也跟進規劃，預計自2027年1月起，在尖峰時段於指定「低排放區」（LEZ）禁止燃油車通行，並設定2030年前政府機構與外送產業全面電動化的目標，試圖從源頭改善空氣品質。《日經亞洲》報導分析，政策轉向並非一時衝動，而是被嚴峻的環境數據逼上檯面。根據IQAir統計，河內名列全球空污最嚴重城市第10名、東南亞之首，胡志明市也排在第33位。學者估算，僅2020至2025年間，空氣污染相關疾病就讓越南醫療體系付出約4220億越南盾、折合新台幣約5億元的代價。然而，轉型的最大阻力來自現實生活。越南約有8成民眾仰賴機車通勤或工作，對多數人而言，機車就是謀生工具。電動機車不僅價格較高，還涉及充電便利性、維修成本與使用壽命等疑慮。為提高接受度，胡志明市提出補貼方案，計畫提供1萬名低收入駕駛每人800萬越南盾（約新台幣9623元）換車補助，並搭配分期與稅務減免。但政策推進過程並非一帆風順，首先是許多城市社區與大樓因憂心鋰電池起火風險，明文禁止電動車停放，導致民眾陷入「政府要你換車、社區卻不准停車」的尷尬處境，再來很多地區也找不到充電的地方。車輛專家黃清選指出，若法規與基礎設施不同步，電動化只會增加民眾負擔，呼籲政府強制公寓設置安全標準化的充電設備。除了法規與民意，充電網絡的主導權也成為爭議焦點。胡志明市計畫在商場、醫院等地建置1338座充電站，但目前最大充電網絡由VinFast旗下V-Green掌控，且僅服務自家品牌車主，未對外開放。隨著「禁油」時程逼近，越南這場綠色交通革命，能否在環保理想、市民生活與市場公平之間取得平衡，仍有待時間驗證。