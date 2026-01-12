我是廣告 請繼續往下閱讀

▲珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）裝扮非常火辣，即便年紀小氣場卻非常強大。（圖／美聯社）

第83屆金球獎頒獎典禮於美國時間11日隆重登場，紅毯上星光熠熠。憑藉 Netflix 熱門影集《星期三》（Wednesday）走紅全球的23歲女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega、又譯珍娜奧特嘉）以一襲側邊大簍空的黑色禮服登場，從腋下裸到臀部，腰間兩條細線乍看都快要撐不住，立刻引來攝影機搶拍。珍娜奧蒂嘉，穿著一襲極具張力的黑色高級訂製禮服現身，剪裁上使用了大面積的挖空，僅靠纖細的黑色綁帶支撐，完美勾勒出她的腰部曲線，高領設計搭配繁複的珠飾刺繡與流蘇裝飾，將神祕感與現代時尚感融為一體，展現出不同於劇中的成熟魅力，另外，其實珍娜奧蒂嘉才155公分，但透過這款禮服的比例修飾，讓她被媒體譽為「嬌小界的性感女神」。珍娜奧蒂嘉在本屆金球獎以《星期三》入圍最佳音樂及喜劇類電視劇女主角，將和《天作不合的我們》的Kristen Bell、《破案三人行》的Selena Gomez、《撲克臉》的Natasha Lyonne、《大熊餐廳》的Ayo Edebiri以及《天后與草莓》的Jean Smart角逐獎項。珍娜奧蒂嘉曾分享，《星期三》第2季角色情緒層次更豐富，除了動作戲升級，還需面對友情與幻視的喪失感，她說：「星期三最大的挑戰是面對情感連結，這對她來說比怪物還可怕。」對於角色的掌握，她也說《星期三》的肢體語言和情緒反應都極其明確：「有時如果劇中出現她不會有的反應，我會選擇直接走出鏡頭。」當被問及本季最希望粉絲看到什麼時，珍娜奧蒂嘉神秘地回答：「新鮮血液」。瓊安娜盧利在旁也笑著說：「她每次出現在螢幕上，你都會越來越愛她。」