全台分店數狂開近百間，最強百元小火鍋霸主的六扇門時尚湯鍋，台北中正福州店將於1月16日正式開幕，推出限量「內用鍋物買一送一」優惠活動，最狂自助吧升級無限供應咖哩飯、滷肉飯、麻婆豆腐及生菜沙拉吧、涼麵區，甜點飲料包括古早味豆花、霜淇淋和冰淇淋都能吃到飽，2026完整菜單價格、優惠時間吃法一次整理。
六扇門：台北中正店開幕買一送一！咖哩飯、豆花吃到飽
去年底總算正式進軍台北市的六扇門時尚湯鍋，所到之處都湧出超狂排隊人潮，每次新開分店沒等上一個小時都吃不到。2026年最新宣布「台北中正福州店」於1月16日（五）正式開幕！開幕當天推出限量「內用鍋物買一送一」超值優惠活動。
六扇門表示，中正福州店全面升級自助吧菜色，不只吃得到經典的咖哩飯、滷肉飯、麻婆豆腐都無限量供應，還準備有生菜沙拉吧與涼麵區，除了多達十種選擇的飲料機台，甚至連甜點還有古早味豆花配紅豆及綠豆、霜淇淋或冰淇淋吃到飽。
六扇門進一步透露：「最受大家歡迎的自助吧升級服務，將是今年度重點方針，後續也將拓展到全台其他門市，消費者敬請期待。」
六扇門 中正福州店 資訊
開幕日期： 2026年1月16日（五）12:00起／18:00起
開幕活動： 開幕當日內用鍋物「買一送一」，每時段限量100組。
門市地址： 台北市中正區福州街11-2號
2026六扇門完整菜單價格！火鍋170元起無限享用自助吧
為大家準備好2026六扇門完整菜單，最便宜經典原味鍋170元、素食鮮蔬鍋170元、汕頭沙茶鍋180元，人氣鍋物包括大腸臭臭鍋190元、小紅蕃茄鍋200元、香濃叻沙鍋200元、椒心濃奶鍋220元，還開發新品六六酸菜魚鍋240元、大醬牡蠣豆腐煲250元。
現在六扇門還有肉加量、蔬菜盤等加價升級的選擇；熟食單點提供招牌滷臭豆腐、黃金炸豬排、紅糖Q粑等隱藏小食。並推出海陸自由配超值套餐320元，想要火烤兩吃、火鍋配烤肉也只要300元。
六扇門紅什麼？百元小火鍋霸主 聲勢直逼石二鍋與三媽
六扇門擁有超過20種風味湯底，雖是百元小火鍋卻設有半自助吧，白飯、王子麵、泡麵等主食不怕人吃，還提供沙拉、滷肉飯、涼麵等餐點，不是只有飲料機和滿滿醬料可選。
六扇門以親民價格刷新高CP值火鍋天花板，難怪近年擄獲眾多台灣消費者，成為熱夯小火鍋必吃名單，聲勢與口碑直逼石二鍋與老牌三媽臭臭鍋。
王品：石二鍋2026菜單升級！台中兩店搶先體驗
而王品集團也不手軟，2025年底4個鍋物品牌共7家店接連開幕，包括石二鍋 南崁特力屋店、聚 員林中山店，青花驕連開新店民權店、台北信義A11店，和牛涮更有新店民權、台南仁德家樂福、台中文心五權西店見客。
最新2026年石二鍋台中文心家樂福店、台中美村南店菜單升級，愛呷菜的民眾可換全蔬食菜盤（不含漿餃類），湯頭新增酸白菜鍋、起司牛奶鍋、藥膳鍋升級9款選擇，主餐選擇增加至20款，還聯名阿中丸子提供剝皮辣椒豬肉丸、三星蔥爆漿丸、香菜嫩骨燒等特色配料；連醬料也升級增加柑橘醬、芝麻醬。
