我是廣告 請繼續往下閱讀

有「猛男界RAIN」稱號的44歲翁姓男子，昨（11日）晚間駕駛一輛黑灰色皮卡行經新北市金山區時，突然下車並在大街上持刀隨機攔截經過的汽車、機車。警方獲報到場後，翁男駕車逃逸做出危險舉動，甚至一度欲衝撞警車，圍捕過程中造成5名員警受傷，而翁男也被驗出「依托咪酯」毒品陽性反應。怎料，今（12日）一早再傳出翁男於警局內掙脫戒具，並且有自傷的行為，緊急將其戒護送醫。據了解，44歲的翁姓男子過去曾是一名舞者，目前擔任保全工作。昨（11日）晚間7時58分於金山區環金路與中正路口前，徒步攔車並手持一把短刀欲攻擊經過的機車、汽車。警方獲報到場後，翁男一路駕車往萬里方向逃逸，過程中多次迴轉、倒車，甚至作勢衝撞警車。警方對空鳴槍示警，最終於萬里區台二線及頂社路口將其逮捕，於車內起獲毒品煙彈，翁男身上則驗出「依托咪酯」毒品陽性反應。而在圍捕翁男過程中，造成5名員警受有輕微擦挫傷，警詢後依妨害公務、公共危險及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。據了解，翁男於今（12日）在警局內情緒相當不穩定，有企圖掙脫戒具，並有自傷的情況發生。另送醫檢查後發現有橫紋肌溶解症狀況，目前仍在醫院治療當中，因此今（12日）無法移送至地檢署。