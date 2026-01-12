我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市士林警分局應姓、葉姓警員於2022年間，因處理無牌車案件遭控涉貪，歷經三年偵審程序，最終由最高法院判決無罪定讞。案件雖已塵埃落定，卻在判決確定後意外掀起案外案。辯護律師黃子欽指控，偵查期間承辦檢察官不僅未完整記載辯方意見，甚至當庭嗆聲「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，引發司法程序與檢察官職權界線的高度爭議。爭議發生於2023年11月6日偵查庭，黃子欽指出，當天檢察官勘驗警方處理無牌車案件的相關影像後，他與另名辯護律師依實務慣例，欲就影像內容陳述意見，說明該畫面在證據評價上，難以直接推論被告具有貪污犯意。然而，影像勘驗結束後，檢察官並未讓辯護人完整發言，隨即列印偵訊筆錄，要求簽名結案。由於筆錄內容未反映辯護人欲陳述的核心意見，黃子欽當庭拒絕簽名，並表達仍要行使辯護權，卻指稱遭檢察官回以「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」，甚至放話稱「辯護律師不簽，那被告簽名」。黃強調，偵查訊問全程均有錄音錄影，他也當場向檢察官確認，是否確定不將辯護人意見記載於筆錄。黃子欽形容，當下檢察官聞言一度愣住，雙方短暫對視近1分鐘，現場氣氛明顯凝結，在場被告與法警均能感受到緊張情緒。直到辯護人持續堅持後，檢察官才同意以「手寫」方式補充記載「諭知庭後具狀表示意見」，該次偵查庭才告一段落。黃質疑，若檢方一開始即無阻攔辯護人表達意見，為何關鍵內容需在抗議後才補寫，且非以電腦列印方式完成。事件曝光後，士林地檢署發布新聞稿嚴正否認，強調書記官於訊問過程中，確有記載被告與辯護人意見，並稱當天僅是辯護人希望先記錄於筆錄，檢察官則諭知庭後具狀，屬程序處理歧見，否認檢察官曾說出「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」或「辯護律師不簽，那被告簽名」等語，強調一切依法行使職權。對此，黃子欽進一步反擊指出，事件曝光後，他已接獲多名士檢內部人員私下聯繫，暗示該名檢察官並非首次出現行為不檢的情況，卻不解士林地檢署為何選擇全盤護航，甚至為一名檢察官承擔可能傷害司法整體信譽的風險。黃直言，這種選擇性忽視事實、僅以筆錄文字回應爭議的作法，只會進一步侵蝕人民對司法的信任。