▲《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐已經在奧斯卡重要的前哨獎頒獎典禮上敗了兩回，想爭取第2座小金人的難度增高不少。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》獲金球獎最佳音樂或喜劇類女主角，在奧斯卡影后角逐戰上穩步前進。（圖／美聯社／達志影像）

第83屆金球獎頒獎典禮正在比佛利希爾頓飯店舉行中，今年最受矚目的最佳音樂或喜劇類電影男主角卻已揭曉，主演《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，繼上週的評論家選擇獎後再度擊敗強敵《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐，在奧斯卡影帝大戰持續佔上風。他依舊帶著交往3年多的女友—卡戴珊家族小妹凱莉珍娜出席，繼續各種曬恩愛，致詞時也不忘再謝謝她。近年來在好萊塢紅透半邊天的提摩西，去年才以《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍奧斯卡最佳男主角、不敵《粗獷派建築師》安卓亞布洛迪，今年就有機會靠《橫衝直闖》達成心願，只要能夠成功阻擋爭取第2座小金人的李奧納多狄卡皮歐。李奧納多《一戰再戰》片子本身聲勢強大，但在奧斯卡前哨大獎已經兩度敗給提摩西，聲勢明顯受挫。之前提摩西曾在訪問中透露自己至今未得到奧斯卡獎，有些失望，展露強大的決心，他現在才30歲，如果拿下奧斯卡影帝，將是史上最年輕的得主之一，部分媒體認為這是他在奧斯卡上想勝出的大障礙，畢竟奧斯卡影帝通常是有點年紀、歷練的男星較易獲獎。提摩西在《橫衝直闖》扮演有實力的桌球高手，但在桌球不被美國重視的時代，他為了實現在大戰中擊退各國對手、成名又發財的夢想，不擇手段走極端，是不討喜的人物，他卻演得相當賣力，兩個半小時的片長，觀眾的眼光無法從他身上移開，已被譽為從影以來最佳演出。他除了謝謝爸媽，當然也謝了凱莉珍娜，台下的凱莉也依然露出開心笑容，就如上週評論家選擇獎典禮重演。而在最佳喜劇類影后方面，受到不少影評人推崇的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩毫無意外獲獎，來自澳洲的她曾以香港導演羅卓瑤的作品《《遇上1967的女神》成為威尼斯影后，但在好萊塢多年，大都演出搞笑角色，少再有特別獲好評的表演，直到《媽的踹爆你》再度讓人注意到她的精湛實力，終於首度登上金球獎最佳女主角寶座，也為她進軍奧斯卡打了強心針。