基隆一家知名補習班翁姓女班主任，為了提升招生業績，於2024年非法蒐集利用他人個資，指派工讀生撥打市話向家長推銷課程，家長因質疑個資遭濫用憤而報警提告，檢方隨後依《個人資料保護法》及《兒少法》將翁女起訴，全案經法官審理後認為，翁女雖欠缺法治觀念，但考量她坦承犯行、有意和解且無前科及家庭因素，最終依《個人資料保護法》判處有期徒刑3個月、緩刑2年，並須向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。基隆某知名補習班的一名翁姓女班主任，為了提升招生績效並推廣補教課程，於2024年在未獲得當事人同意的情況下，非法蒐集並利用個人資料，還指派工讀生利用補習班的市內電話撥，打給家長學生進行電話推銷，受害當事人因不滿個資遭到濫用，且深感隱私安全受到威脅，擔心後續會面臨更多騷擾，決定報警處理並正式提告。針對這起招生糾紛，受害家庭指出，該補習班當時利用市內電話主動聯繫家長，企圖說服其子前往報名課程。偵查期間，翁姓女班主任坦承犯行，檢方依《個人資料保護法》、《兒童及少年福利與權益保障法》對翁女提起公訴。翁女開庭時表示，自己具大學學歷，目前除了擔任補習班職務，還需獨自撫養兩名未成年子女，並照顧中風重病的父親，過往素行尚稱良好。法官審理後指出，考量到她犯後坦承不諱且展現和解意願，加上並無前科，最終依《個人資料保護法》判處有期徒刑3個月、緩刑2年，須向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。