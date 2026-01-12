我是廣告 請繼續往下閱讀

現效力於猶他爵士老將「愛神」洛夫(Kevin Love)，一直以來都是NBA關注心理健康的倡議者。不過，這位身經百戰的球星近日在接受專訪時，罕見地吐露深藏心中多年的秘密。他坦承在金童盧比歐(Ricky Rubio)於2024年宣布退休後，自己才終於鼓起勇氣，向這位老戰友說出一句遲來的道歉，解開了那個長年「糾纏」著他的心結。洛夫與盧比歐的緣分橫跨了明尼蘇達灰狼與克里夫蘭騎士兩個時期。雖然兩人後來在騎士重逢時展現了深厚情誼，但洛夫在接受《Deseret News》記者Sarah Todd訪問時，卻對自己早年在灰狼時期的表現做出了殘酷的自我剖析。「我人生中最大的遺憾之一，就是希望當時能對他(Rubio)和其他人更好一點，特別是對他，因為他是真心在乎球隊的人，」洛夫語帶懊悔地表示：「我後來向他道歉了。因為這件事就像幽靈一樣，一直糾纏著我不放，讓我耿耿於懷。」洛夫回憶起年輕時的自己，毫不留情地使用了「自私」、「憤怒」、「苦澀」、「自以為是」與「傲慢」等強烈字眼來形容，「我當時有很多壞習慣，但最重要的是，我是一個糟糕的隊友。」他坦承花了很長的時間，才學會如何轉化情緒、成為一名合格的領導者。盧比歐在2021年加盟騎士後曾打出生涯代表作，包括對戰尼克單場狂轟37分、10助攻，無奈隨後遭遇膝蓋前十字韌帶(ACL)撕裂重傷。他在2023年短暫復出後，最終選擇在2024年1月正式宣佈從NBA退役，理由是為了照顧自己的心理健康。當時盧比歐發出的聲明震撼了籃壇：「我決定停止我的職業生涯，來照顧我的心理健康。」正是這份聲明，促使同樣長期對抗心理問題的洛夫，決定撥通那通早已該打的電話。洛夫的道歉或許無法改變過去，但這份遲來的責任感與同理心，卻為這段橫跨多年的隊友情誼，畫下了一個溫暖的句點。