我是廣告 請繼續往下閱讀

▲出生並成長於洛杉磯的 Joshua，在紅毯受訪時用流利英文回答「身在洛杉磯，就是回家。」（圖／翻攝自IG joshu_acoustic）

第83屆金球獎頒獎典禮台灣時間12日清晨登場，紅毯現場星光雲集，來自韓國人氣男團 SEVENTEEN 的成員 Joshua（洪知秀）也帥氣現身，成為媒體關注焦點。這回他受邀參加盛會，一身全黑深V西裝展現紳士又性感的雙重魅力，紅毯上猶如行走的賀爾蒙，更表示在洛杉磯，就是回家，還想看到《科學怪人》的主角。SEVENTEEN 成員 Joshua（洪知秀）受邀出席第83屆金球獎紅毯，由汽車品牌 LEXUS 邀請現身盛會。他身穿剪裁合身的全黑西裝，搭配大膽深V襯衫，性感又不失紳士風範，完美展現「行走賀爾蒙」的魅力。一路上他以招牌溫暖微笑應對媒體與粉絲，親切而自信的態度讓他成為紅毯上最亮眼的 K-POP 男星之一。出生並成長於洛杉磯的 Joshua，在紅毯受訪時用流利英文回答，說到：「在洛杉磯，就是回家」一句話讓粉絲們感動不已。他也透露，這次受邀參與金球獎典禮是一次難得的經驗，自己相當期待與許多國際影人交流，展現出他對電影產業的高度興趣與尊重。對於近期關注的作品，Joshua 表示剛看完《科學怪人》，很喜歡這部電影，因此很想見到主角本人，希望這次能有機會遇見他。