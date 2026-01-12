我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE Bank（連線銀行）今（12）日正式宣布，根據2025年12月自結財報結果，達成單月稅前淨利超過1100萬元，寫下開業4.7年來的重大里程碑，並成為台灣第一家實現獲利的純網銀。LINE Bank總經理黃以孟表示，比預期早一點，今年更有機會單季、半年，甚至全年轉盈，今年1月就可能出現連續3個月單次季度轉盈，全年獲利目標遠超過1億元，並規畫2028年IPO（首次公開發行）。LINE Bank憑藉開業後快速累積百萬客戶為基礎，短時間內積極拓展平台生態圈，在貸款與存款規模快速擴張下，展現強大成長動能達成獲利，累積超過220萬用戶的堅實基礎及28項創新金融服務，客戶月活躍率55%至60%，去年財富管理客戶成長超60%、信貸金額突破750億元，過去3年信貸新撥款金額高達20%來自「貸款小白」。LINE Bank強調2025年淨收益表現展現強勁、高速的成長態勢，目標衝刺2026年單季、半年、全年均獲利。LINE Bank董事長黃仁埈強調，LINE Bank的核心價值在於實現「Banking in Your Hand」的願景。在LINE的生態圈中，LINE Bank是台灣一家24小時全天候服務的銀行，無論是下班開戶、深夜申請貸款、極簡流暢的申辦流程，讓客戶隨時隨地都能快速取得資金及管理財富。LINE Bank 的目標是打破傳統銀行時空限制，讓客戶隨時隨地、無遠弗屆的使用金融服務。LINE Bank總經理黃以孟表示，透過多項市場首創的金融服務、不間斷的創新，以及積極拓展平台業務，已經打造出一個讓客戶容易使用且隨手隨時隨地可得的「LINE Bank生態圈」。這樣的「LINE Bank生態圈」帶給客戶24小時不間斷的全業務服務，包括24小時跨行轉帳、24小時全自動信用貸款、24小時換匯、24小時跨境匯款、24小時基金申購贖回、24小時預購申購新募集ETF、24小時視訊客服，獨特的服務雙入口（LINE Bank App 與 LINE App）以及高達28項創新金融服務，累積超過220萬客戶，今年目標要達到250萬戶。除此之外，LINE Bank讓許多複雜的金融服務流程變得簡單，從申辦信貸到撥款、轉帳、換匯、存美元、匯美元、投資基金及 ETF，到免開戶在LINE即可投保旅平險，刷卡立即回饋，現金或點數回饋無限次隨意切換，都可讓消費者輕鬆完成所需服務。市場地位方面，LINE Bank是全台跨行轉帳前10大銀行，數據整合優化放款流程和申貸速度，過去3年信貸餘額成長速度居市場第二，24小時可申貸、可撥款，最快7分鐘到帳，廣受信貸客群喜愛與肯定。展望未來，黃以孟強調，LINE Bank將持續實踐數位金融創新，深耕生態圈．優化AI應用提升客戶體驗、加速擴大資產規模、積極推動財富管理、開拓多元支付應用、提供虛擬資產服務，使法人與個人金融並進，落實金融服務「日常化」的極致體驗。隨著未來更多新服務推出，LINE Bank將持續打破傳統金融邊界，在追求長期獲利的同時，以「隨時隨地」、「即時觸達」的優勢，在數位時代下成為民眾、企業的數位行動金融首選。