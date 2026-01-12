我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe過去曾被問到既然沒生小孩也沒結婚，會不會有想出家的念頭。（圖／何樂音樂臉書）

▲Hebe日前飛往韓國白羊寺體驗寺廟生活，吃蔬食、穿著簡單的衣裳她也很樂在其中。（圖／田馥甄IG@hebe_tien_0330）

金曲歌后田馥甄（Hebe）日前在IG限時動態發文，公開她有長期失眠的問題，更因此陷入深深的低潮、沮喪情緒中，此事再度引發外界對於Hebe身心狀態的關注。過去她就曾參加過與世隔絕的內觀課程，日前又去到韓國白羊寺體驗寺廟生活，不少人好奇如此清心寡慾的Hebe，是否有出家的打算？對此，Hebe曾以11字表態：「人間才是最大的修行道場！」否認了出家的念頭。Hebe 2023年12月在一場公益活動的記者會上，被問到是否有考慮出家一事？未婚未育的Hebe當時淡定回應，「人間才是最大的修行道場」，認為每個人來到這世界都是在修行，藉此否認想出家的念頭，此言一出，更展現了她的智慧與情商。不過Hebe當時也透露自己聖誕節和跨年都沒安排工作，隔年元旦要去參加「內觀課程」；這是一種源自印度的古老靜坐修行方法，參與者會被沒收手機，不能與其他人對話或是有任何眼神交流，透過這種方式探詢自己的內心深處。作為藝人的Hebe要去參加，讓不少粉絲都感到訝異。日前Hebe更進一步飛往韓國白羊寺體驗寺廟生活。去年12月30日她在IG發文，分享自己在白羊寺的照片，只見Hebe換上統一發放的禪修服、脂粉未施，漫步在白雪中，感受大自然帶來的魅力。Hebe也在貼文中寫道，自己在白羊寺待了幾天，「體驗4點晨起，晚上9點熄燈就寢，餐餐茹素的寺廟生活」，她透過這種方式讓自己好好沉澱一整年的嘈雜與繁忙，「讓心安靜下來，好好感謝這一年的所遇見的。真幸福。」由此可見Hebe雖然沒打算出家，但對於這種簡樸的生活方式十分享受，每年都有不同的安排，讓自己的身心靈得到放鬆，粉絲也期盼Hebe可以早日擺脫失眠的痛苦。