▲趙娟週（如圖）2024年加入職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」，同時也為PLG璞園領航猿應援。（圖／2S SPOTAINMENT提供）

韓籍高人氣啦啦隊成員趙娟週2024年加入職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」，同時也為PLG璞園領航猿應援，然而近日卻遭爆離開所屬經紀公司2S SPOTAINMENT，官方IG悄悄刪掉她的名字。對此今（12）日稍早，2S SPOTAINMENT向《NOWNEWS今日新聞》證實，透露她去年8月因健康異常減少活動，雙方合約已於2025年12月31日正式結束，「本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福」。經紀公司2S SPOTAINMENT今表示，趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息，基於此原因，公司在去年冬季除了已約定之行程外，未再替她另行安排其他活動。之後，公司也依趙娟週本人的意願，雙方於2025年12月31日合約期滿日同步結束合作關係，表示：「本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。」並期盼未來若有機會，能再次合作。趙娟週去年結束統一獅的棒球賽季後，並未出現在PLG桃園璞園領航猿的應援舞台上，由於球團未發公告、周邊商品也未見她身影，引發外界猜測是否已離隊。當時Pilots Crew營運總監也親自出面解釋，揭開她缺席的真正原因，強調「並非離隊，而是暫時休息一段時間」。