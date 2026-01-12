我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今(12)日在主場迎戰亞特蘭大老鷹，儘管當家球星柯瑞(Stephen Curry)與「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)聯手轟下61分，但球隊防守端完全崩盤，遭老鷹全隊多點開花射爆。老鷹靠著第三、四節的一波流攻勢確立勝基，終場老鷹以124：111大勝勇士，不僅收下近期3連勝，也斬斷了勇士的2連勝氣勢。勇士雙箭頭此役手感火燙，Curry攻下全場最高的31分外帶5助攻，Butler也貢獻30分、7籃板、6助攻的全能數據。不過，老鷹隊此役展現驚人火力，全隊3人得分突破20大關。其中沃克(Walker)攻下24分，強森(Jalen Johnson)繳出23分、11籃板、6助攻的優質「雙十」成績單，射手肯納德(Luke Kennard)則挹注22分，板凳出發的中鋒奧孔古(Onyeka Okongwu)更是繳出18分、12籃板與7助攻的奇兵表現。比賽首節勇士一度靠著柯瑞與波傑姆斯基(Podziemski)的發揮，打出14比4的夢幻開局。但老鷹隨即在外線找回準星，回敬一波14比0攻勢反超。半場結束前，老鷹靠著麥卡倫(CJ McCollum)的一記轉身後仰壓哨跳投，以59：53帶著6分領先進入中場休息。易籃後戰況風雲變色，雖然勇士一度靠著柯瑞的三分球將分差縮小到68比70僅差2分，但隨後進攻徹底當機。老鷹趁勢由肯納德與沃克聯手，拉出一波兇猛的13比0攻勢，三節打完已將分差擴大至16分。末節老鷹外線火力全開，奧孔古與肯納德接連飆進三分彈，雙方差距一度來到25分。儘管比賽後段巴特勒與柯瑞試圖力挽狂瀾，將分差追近至15分，但麥卡倫穩定的跳投徹底澆熄勇士反撲氣焰。最終勇士便以13分之差在主場飲恨，戰績來到21勝19敗。